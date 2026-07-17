Messi palpitó la final del Mundial: "Como cuando éramos pequeños, solo disfrutar jugando a la pelota"

En la previa de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, Lionel Scaloni, Lionel Messi y el Dibu Martínez estuvieron presentes en un evento de la FIFA ante miles de fanáticos en Nueva York.

El entrenador, el capitán y el arquero de la Albiceleste llegaron al evento en helicóptero y saldrán al escenario del Fanatics Fest, donde hubo una gran cantidad de hinchas de la Albiceleste.

“Básicamente, como cuando éramos pequeños, solo disfrutar jugando a la pelota, sin pensar en lo que dicen de afuera. Creo que lo mejor que tenemos nosotros, los argentinos, es haber nacido y jugado en sitios difíciles. No pensar en lo que dicen los demás. La presión queda en un segundo plano y siempre hay un mañana; mañana sale el sol siempre”, dijo Scaloni ante una pregunta de Novak Djokovic, en medio de gritos por Lionel Messi.

Por su parte, Lionel Messi respondió a una pregunta sobre cómo afronta este partido. “Nosotros crecimos jugando al fútbol con mucha pasión, con muchas ganas siempre de jugar, de divertirnos, de pasarla bien, sea cual sea el lugar, desde muy chiquitos. Nunca pensamos en la presión; lo asimilamos como algo natural, de jugar, de pasarla bien, de competir. Nos gusta ganar, entendiendo que es un deporte colectivo y entendiendo que el rival juega y no siempre se puede ganar”, dijo Leo en medio de gritos de los hinchas.

Y agregó: “Siempre se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer como persona y como jugador”.

En otro momento de la charla, Messi se refirió a Lamine Yamal: “Lamine es un grandísimo jugador, al cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor. Es un referente mundial con 19 años, tiene la carrera por delante y la oportunidad de conseguir algo histórico; nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez”.

Además, el capitán argentino habló sobre la icónica foto donde bañó a Yamal cuando era un bebé para una campaña de un medio de España: “Esa foto es una locura porque esa es la vida y que ahora estemos enfrentándonos en una final del mundo es una locura. Le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona. También intentaremos hacer un buen partido que no tenga su mejor versión. También España, que tiene grandísimos jugadores”.