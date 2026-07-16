Tartagal: murió un hombre durante los festejos por la clasificación de Argentina

La celebración por el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra terminó en tragedia en Tartagal. Un hombre murió tras protagonizar un siniestro vial mientras comenzaban los festejos en las calles de la ciudad.

La víctima fue identificada como Jorge Pantoja, conocido por familiares, amigos y vecinos como “Pilla Avión”, una persona muy querida en la comunidad.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Juana Azurduy y Remedios de Escalada, en el barrio Villa Saavedra, cuando cientos de vecinos salían a celebrar la clasificación argentina a la final del Mundial 2026.

Según las primeras informaciones, Pantoja circulaba en motocicleta cuando, por causas que aún son investigadas, perdió el control y cayó sobre la cinta asfáltica. A raíz de las graves heridas sufridas, falleció en el lugar. Hasta el momento no se confirmó oficialmente si hubo otro vehículo involucrado en el accidente.