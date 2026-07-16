Festejos por Argentina: tres detenidos, disturbios y heridos leves en Salta
Policiales16/07/2026Rocío Monteros Di Pietro
Más de 22 mil personas celebraron en los principales puntos de concentración de Salta.
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Rocío Monteros Di PietroPoliciales16/07/2026
La víctima, de 36 años, murió tras recibir un disparo. La Fiscalía solicitó que el acusado continúe detenido mientras avanza la investigación.
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El hecho ocurrió en la intersección de avenida Juana Azurduy y Remedios de Escalada, en el barrio Villa Saavedra.
Secuestraron más de 200 mil dosis de droga en operativos realizados en distintos puntos de SaltaPoliciales16/07/2026
La Policía realizó allanamientos en Capital, Orán, Metán y otras localidades. Hubo detenidos por presunta comercialización de estupefacientes.
Ocurrió durante la mañana de este miércoles sobre ruta nacional 16, cuando colisionaron un camión y un automóvil. Falleció una mujer que viajaba en el vehículo de menor porte.
Una mujer muerta y un herido tras un choque en la RN16
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El siniestro ocurrió a la altura de El Tunal. El conductor del automóvil fue trasladado al hospital de Joaquín V. González.
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