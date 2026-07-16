Festejos por Argentina: tres detenidos, disturbios y heridos leves en Salta

Aunque la mayoría de los salteños celebró en paz, los festejos por la Selección Argentina también dejaron intervenciones policiales por hechos de violencia, accidentes, desmayos y situaciones que requirieron asistencia durante la jornada.

El comisario mayor Flavio Peloc, en diálogo con Aries, destacó el operativo desplegado en la provincia y remarcó que "a pesar de las recomendaciones desde Seguridad de la Provincia, hubo personas que no festejaron sanamente”.

Desde las 15 horas, la Policía de Salta desplegó un operativo especial en los principales puntos de concentración. En la zona de plaza 9 de Julio y el monumento a Güemes trabajaron alrededor de 300 efectivos policiales para garantizar la seguridad durante las celebraciones.

Según detalló el jefe policial, más de 20 mil personas se concentraron en plaza 9 de Julio, mientras que casi 2 mil hinchas llegaron hasta el monumento a Güemes para acompañar los festejos.

Sin embargo, la jornada estuvo marcada por algunas situaciones conflictivas. La Policía registró intervenciones por hechos de violencia, accidentes, ahogos y desmayos en distintos puntos de la provincia.

En Embarcación se registraron lesiones leves y un herido por arma blanca durante un festejo. En Salta Capital, un joven resultó herido tras un enfrentamiento ocurrido en la zona de Alberdi y Buenos Aires.

Además, en el Valle de Lerma se produjeron incidentes que terminaron con tres personas demoradas y un herido tras un enfrentamiento. Durante esa intervención, un efectivo policial también fue agredido y recibió golpes en la cabeza.

Otro de los puntos críticos fue el tránsito. La avenida Belgrano se vio colapsada por la gran cantidad de vehículos que circularon durante los festejos, generando demoras y complicaciones en la circulación.

Peloc también confirmó que el nuevo secretario de Seguridad participó del operativo en territorio: “Estuvo durante el procedimiento controlando que todo se desarrolle correctamente”, indicó.

Desde la Policía destacaron el trabajo preventivo realizado durante la jornada y remarcaron que el objetivo fue acompañar una celebración masiva, interviniendo únicamente ante situaciones que pusieron en riesgo la seguridad de las personas.