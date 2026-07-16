Secuestraron más de 200 mil dosis de droga en operativos realizados en distintos puntos de Salta

La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta llevó adelante durante la última semana una serie de procedimientos contra el narcotráfico y el microtráfico en distintos puntos de la provincia. Como resultado de los operativos, se secuestraron más de 200 mil dosis de cocaína y marihuana.

Los allanamientos se realizaron en barrios de la ciudad de Salta, Orán, Metán y otras localidades, donde además fueron detenidas personas presuntamente vinculadas a la comercialización de sustancias prohibidas. En todos los procedimientos intervinieron las fiscalías competentes, en el marco de las investigaciones correspondientes.