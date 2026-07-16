Secuestraron más de 200 mil dosis de droga en operativos realizados en distintos puntos de Salta

La Policía realizó allanamientos en Capital, Orán, Metán y otras localidades. Hubo detenidos por presunta comercialización de estupefacientes.
Policiales16/07/2026

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La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta llevó adelante durante la última semana una serie de procedimientos contra el narcotráfico y el microtráfico en distintos puntos de la provincia. Como resultado de los operativos, se secuestraron más de 200 mil dosis de cocaína y marihuana.

Los allanamientos se realizaron en barrios de la ciudad de Salta, Orán, Metán y otras localidades, donde además fueron detenidas personas presuntamente vinculadas a la comercialización de sustancias prohibidas. En todos los procedimientos intervinieron las fiscalías competentes, en el marco de las investigaciones correspondientes.

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