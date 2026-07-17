Cae la imagen de Milei entre los propios libertarios y los votantes del PRO y la UCR

“Vuelve a caer la aprobación al Gobierno y el humor social se deteriora”. Esa es la principal conclusión de una informe elaborado por la consultora QMonitor respecto de la administración de Javier Milei. En junio, la gestión registró el nivel más bajo de apoyo desde su arribo a la Casa Rosada. Entre los datos relevados, se sostiene que la desaprobación trepa al 64 por ciento y alcanza un pico que va más allá de los sectores opositores e involucra en gran medida a los votantes del PRO y la UCR. El trabajo, la pobreza y la corrupción --que creció exponencialmente tras el caso Adorni-- son las principales preocupaciones entre los consultados.

A pesar de la prédica oficialista, que insiste en exaltar los “logros” de la gestión de Milei, la crítica situación económico-social expone la creciente pérdida de apoyo al Gobierno. Así lo demuestra el estudio de la consultora QSocial Big Data sobre una muestra de opinión entre 1323 personas mayores de 18 años, relevados entre el 6 y el 25 de junio de este año.

De allí se desprende que el respaldo a la gestión libertaria vuelve a caer otros tres puntos porcentuales --luego de haberse estabilizado durante mayo-- y alcanza el nivel más bajo en lo que va de su mandato: apenas el 31 por ciento. Como contrapartida, la desaprobación aumentó hasta el 64 por ciento, también el nivel más alto desde su arribo al gobierno.

Un rechazo transversal que se sostiene entre los sectores opositores, pero que aumenta entre sus propios votantes e, incluso, sus aliados. Medidos por identificación política, el estudio muestra que, en el último año (desde julio de 2025), el apoyo entre los mileístas decreció del incondicional 100 por ciento de respaldo al 88 por ciento. Durante el mismo período, entre los aliados del PRO disminuyó del 85 al 42 por ciento, y más de la mitad parecen haberle quitado respaldo. En el mismo sentido, entre los votantes de la UCR, que habían expresado su pico máximo de respaldo a Milei a principios de este año con un 63 por ciento, el apoyo se derrumbó en junio de 2026 al 13 por ciento.

Entre los identificados como “independientes”, con un promedio que rondaba por debajo de la mitad de apoyo en el último año, también cayó a apenas el 24 por ciento en junio. En tanto, los niveles de aprobación entre los más firmes opositores, como el PJ-kirchnerista o la izquierda, apenas rozan el 1 por ciento.

De acuerdo con el relevamiento realizado por la consultora que preside Rafel Prieto, el 48 por ciento de los consultados considera que la actual situación del país está mal; el 35 por ciento la considera regular, y apenas un 16 por ciento sostiene que está bien. Pero las perspectivas tampoco aparecen como las mejores entre los encuestados: un 47 por ciento estima que la situación será peor el año próximo; un 21 por ciento, que seguirá igual; y un 26 por ciento se manifestó optimista y cree que mejorará.

La crítica situación económica y cómo impacta en los hogares es una muestra de la creciente desaprobación a Milei. La mirada negativa sobre el rumbo de la economía nacional alcanzó su peor nivel, con 68 por ciento, lo que representa un incremento de 25 puntos en apenas medio año. Mientras tanto, el 65 por ciento de la población no percibe ningún tipo de mejora en la economía del país, a pesar del discurso oficial, que insiste en la necesidad de atravesar un período de sacrificio.

En tanto, el 75 por ciento de los consultados afirmó que su nivel de endeudamiento aumentó en el último año, 11 puntos más que en la medición anterior, y el 69 por ciento confesó haber tenido que generar ingresos adicionales para cubrir sus gastos habituales o mantener su nivel de vida, dando cuenta de un esfuerzo extraordinario que las familias deben realizar para hacer frente a la coyuntura.

El acuerdo con las políticas de ajuste implementadas por el gobierno también muestra un franco retroceso, ya que el 70 por ciento de la población considera que el ajuste genera demasiado daño social, mientras que solo el 27 por ciento --un segmento casi exclusivamente compuesto por el electorado libertario-- sostiene que se trata de una medida necesaria, aunque dolorosa.

Lo mismo sucede cuando los consultaron sobre “¿cuál es el principal problema que hay que resolver en el país?”. Los dos primeros lugares en las respuestas fueron “trabajo” y “pobreza”, con el 21 por ciento de las respuestas para cada una de esas problemáticas. El podio de las preocupaciones ciudadanas lo completa la “corrupción”, con el 19 por ciento de las respuestas, que se incrementó sustancialmente tras el caso que involucra al ex Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Mucho más atrás se ubican “inflación” (11 por ciento); “inseguridad” (8 por ciento); “Justicia” y “educación” (con el 6 por ciento cada una); “vivienda” (3 por ciento); “salud” (2 por ciento) y “narcotráfico” (1 por ciento).

Página12