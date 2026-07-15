Simeone por De Paul, el único cambio en el once de Argentina

La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, este miércoles desde las 16. A la espera del partido que se disputará en el Estadio Atlanta, Lionel Scaloni definió la formación con una sorpresa: Giuliano Simeone será el volante por la derecha en lugar de Rodrigo De Paul.

"Podríamos hacer algún cambio pensando en el rival. La idea es salir con lo mejor que tenemos, los chicos están bien", había anticipado el entrenador en la conferencia de prensa previa.

Con respecto al equipo que viene de vencer a Suiza, la entrada de Simeone por De Paul será el único cambio. Hasta último momento todo indicaba que Nicolás González era el que iba a entrar, pero Scaloni se inclinó por el hijo del Cholo, que sumará minutos por segunda vez en este torneo (había sido titular ante Jordania).

De Paul, quien fue una pieza clave en la Albiceleste durante toda la etapa de Scaloni y el que más jugó, perdió su lugar luego de haber estado en duda para ser titular contra Egipto.

La elección del futbolista de Atlético de Madrid por sobre Nico González se debe a que está más acostumbrado a jugar delante del lateral derecho, pero no deja de ser llamativa su entrada porque solo había sumado minutos ante Jordania.

Antes de eso, si bien fue un jugador al que Scaloni le dio bastante rodaje, lo cierto es que solo seis veces estuvo de entrada: en los amistosos contra Honduras, Islandia y Puerto Rico, mientras que los restantes fueron el mencionado por la tercera fecha de esta Copa del Mundo, Uruguay y Chile, ambos por Eliminatorias.

La formación