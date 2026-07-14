Representantes de Arabia Saudita destacaron el interés por mediar en acuerdos para facilitar inversiones, especialmente en materia sanitaria.

El equilibrio fiscal de las cuentas provinciales, la seguridad jurídica que ofrece Salta y las características de los proyectos para los que se busca financiamiento son los aspectos que una misión diplomática de ese país destacó en la visita que realizará hasta mañana. Son razones similares a las que tuvo en cuenta el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial que en su última asamblea aprobó un crédito por 100 millones de dólares para el proyecto "Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo en Salta", que permitirá ejecutar obras estratégicas para consolidar el crecimiento productivo de la provincia.

Son compromisos que se extienden en el tiempo pero son las posibilidades que quedaron habilitadas frente a una gestión federal que sólo ofrece garantizar las operaciones con organismos multilaterales que ofrecen créditos con mejores tasas que las del mercado financiero. El préstamo aprobado por el Banco Mundial tiene un plazo de reembolso de 32 años y un período de gracia de siete años. Esto significa que en su cancelación quedarán comprometidas las 10 próximas gestiones de gobierno provincial y no hubo un debate puntual al respecto.

El gobernador Gustavo Sáenz también suma múltiples gestiones en distintas partes del mundo para captar inversiones y en ese marco recibió en la Casa de Gobierno al embajador de Arabia Saudita en la Argentina, Hatem Ghormulla Alghamdi, con el propósito de consolidar el vínculo que es de carácter comercial y que se pretende que se extienda hacia otros ámbitos.

En principio se busca mejorar el intercambio actual, que es favorable a Salta y en pequeña escala repite la relación comercial de la Argentina con la nación árabe, con la que sostiene una posición dominante. Solo en mayo pasado, el país tuvo un balance comercial positivo por un aumento de casi el 42% de las exportaciones y una reducción del 37% de las importaciones.

El último informe de las exportaciones de Salta, que corresponde a 2025, da cuentas de una variación interanual positiva de casi el 5% en las exportaciones hacia Arabia Saudita. El 97% se integra por maíz y legumbres, totalizando unos 15 millones de dólares. Puede observarse que no son cifras significativas por lo que se le presentó a la misión diplomática la oferta exportable y de desarrollo y se expuso sobre el potencial que posee Salta en materia de minería, minerales críticos, agroindustria, seguridad alimentaria, turismo, vitivinicultura e intercambios culturales.

También se trató la posibilidad de realizar inversiones en el área sanitaria y en ese orden se evaluó la factibilidad de proyectos de articulación público-privada para inversión en infraestructura sanitaria de mediana y alta complejidad. El ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, confirmó que desde hace tiempo que se busca financiamiento externo para mejorar la aparatología de los nosocomios públicos y se resolvió aprovechar que Arabia Saudita da ayuda humanitaria en todo el mundo y encaran este tipo de apoyo en la que actúan de intermediarios para conseguir el capital.

Queda poner más claridad sobre la capacidad financiera del Estado provincial para tomar deuda. El 30 de junio pasado, el Gobierno presentó en tiempo y forma ante la Auditoría General de la Provincia y la Legislatura la séptima Cuenta General del Ejercicio, correspondiente al período fiscal 2025. Sirve a los fines expuestos pero resta un debate público que exponga los resultados,

Salta, 14 de julio de 2026