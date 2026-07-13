Cafayate: Cómo destruir un paraíso... sin disparar un solo tiro

El hombre es de donde se queda su corazón, dice el poeta. Alguna vez, llegué a Cafayate y allí quedo atrapada el alma. Entonces, duele ver cómo el potencial de este bello lugar se destruye lentamente. Porque la decadencia de Cafayate no comenzó cuando faltaron turistas. Comenzó cuando dejó de existir una idea de ciudad.

Y es que hay ciudades que son destruidas por terremotos. Otras, por inundaciones. Algunas por guerras. Cafayate está siendo destruida de una manera mucho más silenciosa: por la desidia, la improvisación y la ausencia de un proyecto político-institucional. No hizo falta dinamitar una montaña ni incendiar un viñedo. Bastó con dejar de gobernarla.

Porque gobernar no significa sólo burocracia, funcionarios y cobro de impuestos, sino de aplicar políticas sostenibles y sustentables. Son tiempos de PENSAR CIUDAD Y MUNICIPIO; es decir, gobernar con una visión estratégica del territorio, integrando desarrollo económico, preservación ambiental, identidad cultural, infraestructura y calidad de vida, de modo que las decisiones del presente no comprometan las oportunidades de las generaciones futuras.

Claro, es que para PENSAR CIUDAD Y MUNICIPIO, hay que tener con qué hacerlo...

Un municipio sostenible no sólo administra recursos: construye comunidad, protege su patrimonio y proyecta un modelo de desarrollo capaz de perdurar en el tiempo.

Cafayate, dejó de pensarse como ciudad y como punto de turismo. Es apenas un lugar de paso, que llena sus hoteles y calles de manera espasmódica, pero es un pueblo fantasma casi todo el año. Esto ocurre porque los paraísos no suelen perderse por culpa de la degradación de sus paisajes, sino por culpa de quienes los administran.

Nada se ha hecho en Cafayate a pesar del asesoramiento que tuvo su gobierno, incluso habiendo pagado millones a personajes de afuera. Nada cambió en la estética ni en la planificación urbana. Existen problemas con el servicio de recolección de residuos y el tránsito. Una degradación en el mantenimiento de las calles y el espacio público.

A pesar del rico patrimonio cultural de la zona, no ha existido ninguna política de organización ni de exportación con fines promocionales. Luego, en más de tres años, no fue posible organizar una política de turismo que venda a Cafayate, ni en Salta, ni en el país, mucho menos en el exterior. Todo se ha reducido a la Serenata a Cafayate y algún que otro evento esporádico.

Es necesario reformular una Cámara de Comercio en Cafayate que organice el comercio en el marco de una política de cooperación con el municipio, también.

El problema, en definitiva, es la pérdida del alma de Cafayate, que tiene que ver con reconstruir su identidad, pero para eso será necesario que haya un gobierno municipal con un grado de cultura y conocimiento que le permita comprender los cambios globales para ubicar a esta ciudad en el camino de un verdadero progreso.

Todavía estamos a tiempo de revertir esta decadencia. Pero para ello hará falta algo más que discursos y festivales: hará falta un gobierno que vuelva a enamorarse de Cafayate antes de pretender que el mundo vuelva a enamorarse de ella.