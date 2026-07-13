La que se inicia este lunes es la última semana en que se registrará actividad en el Congreso, donde se han acumulado importantes iniciativas que la administración libertaria demanda para producir reformas estructurales. Previo al receso, solo el Senado tendrá sesión en este jueves 16 de julio, con una agenda que combina proyectos prioritarios para el Gobierno y expedientes cuya definición tiene plazos inminentes. Entre los primeros se incluye el proyecto de ley sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada pero también la aprobación de pliegos de jueces, especialmente uno que está a punto de jubilarse.

El subsidio de Zonas Frías es un tema de interés social que tiene a Salta entre las que perderían un beneficio que impacta en un servicio esencial. Para el Poder Ejecutivo el proyecto tiene prioridad presupuestaria pese a lo cual tuvo que postergar su discusión formal para el mes de agosto, una vez que concluya el receso invernal. La razón es propia del trámite al que está sometido, que no es otro que una negociación política.

Es una iniciativa que el oficialismo justifica con los objetivos de reducción del déficit fiscal, normalización financiera del sistema energético y ordenamiento de las cuentas públicas. La fundamentación fue expuesta por la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, quien reconoció que perderán el subsidio más de un millón y medio de usuarios en todo el país. En esta provincia, el perjuicio alcanzará a unas 600 mil familias.

Con este proyecto se retrotrae el área beneficiada a sus regiones históricas originales: la Patagonia, la Puna y Malargüe. Esto es, se excluye a más de 120 municipios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Juan, San Luis y La Rioja que habían sido incorporados en la ampliación de 2021. En Salta, serán damnificados usuarios de la Capital, Cafayate, Cachi, Chicoana, La Caldera, La Viña y Rosario de Lerma. Solo conservarán el beneficio Los Andes, La Poma, Santa Victoria e Iruya, zonas consideradas de frío extremo.

La gestión de Javier Milei asegura que los sectores más vulnerables estarán protegidos y ello incluye a personas con discapacidad, veteranos de Malvinas y habitantes de barrios populares, quienes seguirán recibiendo asistencia pero no en las condiciones actuales. Ello es lo que se destacó en el debate en la Cámara de Diputados, que le dio media sanción en mayo, pero en la Cámara alta no logró dictamen de comisión. Los senadores de las provincias perjudicadas, particularmente de los bloques patagónicos y del centro del país, ponen resistencia.

No es el caso de los legisladores salteños, ya que en Diputados solo el representante de Salta Independiente, Bernardo Biella, votó en contra. Ello así pese a que está alineado con el gobernador Gustavo Sáenz quien, desde el arranque de la discusión, reclamó crear beneficios para las “zonas calientes” de Salta. Centró sus gestiones en la implementación de beneficios especiales para distintas regiones afectadas por altas temperaturas, lo que obliga a un mayor consumo energético durante gran parte del año. Puntualmente se trata de usuarios de los departamentos de Orán, Tartagal, San Martín y Rivadavia, además de sectores de Güemes, Rosario de la Frontera y Metán, que afrontan un importante impacto en las facturas de electricidad.

El mandatario no se mostró convincente respecto de la opción. Hasta ahora faltan razones suficientes.

Salta, 13 de julio de 2026