Opción

Los esfuerzos del Gobierno Nacional por reducir el gasto público no son los suficientes, por lo que la última sesión del Senado no incluyó en su Acta de Labor Parlamentaria la reducción del subsidio por zona fría en el servicio de gas. No es julio un mes propicio para un ajuste de esa naturaleza pero se trata solo de una postergación.
Opinión13/07/2026

Frase 1920 x 1080 Mundialista (13)

La que se inicia este lunes es la última semana en que se registrará actividad en el Congreso, donde se han acumulado importantes iniciativas que la administración libertaria demanda para producir reformas estructurales. Previo al receso, solo el Senado tendrá sesión en este jueves 16 de julio, con una agenda que combina proyectos prioritarios para el Gobierno y expedientes cuya definición tiene plazos inminentes. Entre los primeros se incluye el proyecto de ley sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada pero también la aprobación de pliegos de jueces, especialmente uno que está a punto de jubilarse.

El subsidio de Zonas Frías es un tema de interés social que tiene a Salta entre las que perderían un beneficio que impacta en un servicio esencial. Para el Poder Ejecutivo el proyecto tiene prioridad presupuestaria pese a lo cual tuvo que postergar su discusión formal para el mes de agosto, una vez que concluya el receso invernal. La razón es propia del trámite al que está sometido, que no es otro que una negociación política.

Es una iniciativa que el oficialismo justifica con los objetivos de reducción del déficit fiscal, normalización financiera del sistema energético y ordenamiento de las cuentas públicas. La fundamentación fue expuesta por la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, quien reconoció que perderán el subsidio más de un millón y medio de usuarios en todo el país. En esta provincia, el perjuicio alcanzará a unas 600 mil familias. 

Con este proyecto se retrotrae el área beneficiada a sus regiones históricas originales: la Patagonia, la Puna y Malargüe. Esto es, se excluye a más de 120 municipios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Juan, San Luis y La Rioja que habían sido incorporados en la ampliación de 2021. En Salta, serán damnificados usuarios de la Capital, Cafayate, Cachi, Chicoana, La Caldera, La Viña y Rosario de Lerma. Solo conservarán el beneficio Los Andes, La Poma, Santa Victoria e Iruya, zonas consideradas de frío extremo.

La gestión de Javier Milei asegura que los sectores más vulnerables estarán protegidos y ello incluye a personas con discapacidad, veteranos de Malvinas y habitantes de barrios populares, quienes seguirán recibiendo asistencia pero no en las condiciones actuales. Ello es lo que se destacó en el debate en la Cámara de Diputados, que le dio media sanción en mayo, pero en la Cámara alta no logró dictamen de comisión. Los senadores de las provincias perjudicadas, particularmente de los bloques patagónicos y del centro del país, ponen resistencia.

No es el caso de los legisladores salteños, ya que en Diputados solo el representante de Salta Independiente, Bernardo Biella, votó en contra. Ello así pese a que está alineado con el gobernador Gustavo Sáenz quien, desde el arranque de la discusión, reclamó crear beneficios para las “zonas calientes” de Salta. Centró sus gestiones en la implementación de beneficios especiales para distintas regiones afectadas por altas temperaturas, lo que obliga a un mayor consumo energético durante gran parte del año. Puntualmente se trata de usuarios de los departamentos de Orán, Tartagal, San Martín y Rivadavia, además de sectores de Güemes, Rosario de la Frontera y Metán, que afrontan un importante impacto en las facturas de electricidad.

El mandatario no se mostró convincente respecto de la opción. Hasta ahora faltan razones suficientes.

Salta, 13 de julio de 2026

Te puede interesar
Copia de Frase 1920 x 1080 (48)

Fronteras

Opinión20/10/2026
Las trabas que el gobierno nacional impuso al comercio fronterizo puso en jaque la paz social -que ya es endeble- de una área estratégica del territorio salteño. Las autoridades de los municipios más afectados tomaron inmediata intervención; vecinos, trabajadores y empresarios hicieron lo propio.
Frases políticos

Hoy el PAMI superó a Kafka

Jorge Villazón
Opinión19/10/2026
El laberinto kafkiano del PAMI: cuando la burocracia estatal trata a la vejez como una sospecha y al derecho como un gasto innecesario.
Copia de Frase 1920 x 1080 (47)

Demandas

Opinión19/10/2026
Comienza una nueva ronda de la partida que juegan los gobiernos nacional y provinciales, a poco de cerrar un año complicado y con escasos resultados políticos y económicos. Se profundizó la dependencia entre ambos y son crecientes las demandas recíprocas.
Frases políticos (24)

Había una vez un país llamado Argentina

Ernesto Bisceglia
Opinión19/10/2026
Había una vez un país llamado Argentina. Tenía una de las tierras más fértiles del planeta, recursos naturales extraordinarios, universidades prestigiosas y una sociedad que alguna vez creyó que sus hijos vivirían mejor que sus padres.
Frases políticos

El norte no puede seguir esperando en el andén

Antonio Marocco
Opinión16/10/2026
Esta semana, tras los insistentes reclamos del gobernador Sáenz junto a los sectores productivos de Salta, el Gobierno nacional confirmó que convocará a mineras y operadoras logísticas para analizar la optimización del Ramal C14 y la rehabilitación del Ramal C15.
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail