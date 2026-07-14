Venezuela: ya son 4.561 los muertos por el doble terremoto y el Gobierno cambió al canciller

El Gobierno de Venezuela confirmó que la cifra de fallecidos por el doble terremoto que sacudió el norte del país el pasado 24 de junio ascendió a 4.561, mientras que los heridos ya suman 16.740. El desastre dejó además cientos de edificios destruidos y miles de personas desplazadas, especialmente en el estado de La Guaira y en sectores de Caracas.

En medio de la emergencia, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció cambios en su gabinete y designó a Félix Plasencia como nuevo ministro de Relaciones y Comercio Exterior, tras la fusión de las carteras de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior. El funcionario reemplazará a Yván Gil, quien pasará a desempeñarse como ministro de Ciencia y Tecnología.

Las autoridades informaron que más de 20.000 personas permanecen alojadas en refugios temporales, mientras continúan las tareas de remoción de escombros y búsqueda de desaparecidos. Organismos internacionales estiman que aún podría haber decenas de miles de personas sin localizar tras uno de los terremotos más devastadores registrados en América Latina.