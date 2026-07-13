Brasil: el partido de Lula solicitó a la Corte Suprema la detención de Jair Bolsonaro

Por esta razón, el legislador oficialista Lindbergh Farias presentó una medida cautelar ante el máximo tribunal solicitando que se revoque dicho beneficio y que el exmandatario sea trasladado nuevamente al Complejo Penitenciario de Papuda, en las afueras de Brasilia.

El recurso legal presentado por el oficialismo argumenta que la carta posee una clara intencionalidad política, una actividad que Bolsonaro tiene vedada debido a la inhabilitación de sus derechos políticos derivada de su condena por el intento de golpe de Estado.

Esta presentación judicial constituye el segundo intento del partido gobernante por regresar al exmandatario a una celda en un lapso menor a diez días; la solicitud previa se había fundamentado en el presunto hallazgo de un arma de fuego en posesión del político mientras cumple su pena.

En paralelo a la ofensiva judicial del oficialismo, el escenario político conservador también sumó nuevos conflictos tras las declaraciones de Ronaldo Caiado, gobernador de Goiás y precandidato presidencial por el Partido Social Democrático. El dirigente criticó con dureza a Flávio Bolsonaro, acusándolo de recurrir al auxilio de su padre ante cada complicación interna del partido y señalando una supuesta falta de firmeza para resolver las disputas de liderazgo por cuenta propia.

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