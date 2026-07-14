Cinco años después de las protestas, Cuba sigue sumida en una profunda crisis

Cuba atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años al cumplirse cinco años del estallido social del 11J. La isla enfrenta una severa crisis económica y energética, agravada por nuevas sanciones de Estados Unidos, con apagones que en algunas provincias se extienden durante varios días y crecientes protestas de ciudadanos que reclaman servicios básicos como electricidad, agua y alimentos.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron que alrededor de 800 personas continúan detenidas por motivos políticos, muchas de ellas por participar en las manifestaciones de 2021. Mientras sectores de la oposición advierten que las actuales condiciones podrían derivar en un nuevo estallido social, el Gobierno cubano sostiene que el 11J representó una "victoria popular" y mantiene una política de fuerte control sobre las protestas.