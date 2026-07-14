EE.UU. vuelve a atacar Irán por tercera noche consecutiva

Estados Unidos llevó a cabo una nueva ofensiva militar contra Irán durante la madrugada de este martes, alcanzando varios objetivos estratégicos en distintos puntos del país, según confirmó el Mando Central estadounidense. El presidente Donald Trump calificó la operación como "otro ataque importante" y aseguró que continuará la presión militar mientras su administración busca controlar el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Como respuesta, Irán lanzó ataques con misiles y drones contra Baréin y atacó dos petroleros vinculados a Emiratos Árabes Unidos en el estrecho de Ormuz. Según informaron autoridades emiratíes, uno de los ataques dejó un marinero muerto y ocho heridos. Los Guardianes de la Revolución reivindicaron las acciones y afirmaron que los buques habían desoído advertencias previas.

Pese a la escalada del conflicto, Trump sostuvo que todavía existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Teherán. Sin embargo, desde el gobierno iraní advirtieron que el memorando que servía de base para las negociaciones atraviesa una profunda crisis, mientras el enfrentamiento militar continúa intensificándose en la región.