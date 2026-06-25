Líderes globales reaccionaron al desastre en Venezuela y activaron envíos de ayuda humanitaria

Los mensajes de apoyo internacional comenzaron a multiplicarse pocas horas después de los terremotos que afectaron a gran parte de Venezuela y llevaron a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a declarar el estado de emergencia. Presidentes y jefes de Gobierno de América, Asia y otras regiones manifestaron su solidaridad con los damnificados, ofrecieron asistencia humanitaria y anunciaron que evalúan distintas formas de colaboración para atender la crisis.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, manifestó su “preocupación y consternación” por los efectos de los sismo y aseguró que su Gobierno evalúa medidas de asistencia para apoyar la atención de la emergencia.

El mandatario indicó que instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la embajada en Caracas a analizar la situación y las posibles acciones de ayuda que Brasil pueda ofrecer. Lula reiteró la disposición de su país para colaborar con la administración de Rodríguez, precisamente en la recuperación de las zonas afectadas.

Rodrigo Paz, jefe de Estado boliviano, dio el presente vía X y remarcó: “En nombre del pueblo boliviano, expreso nuestra profunda solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela tras el terremoto que hoy golpeó su territorio. Nuestros corazones están con las familias afectadas. Bolivia se mantiene atenta y dispuesta a brindar el apoyo que sea necesario".

Desde Estados Unidos, el presidente estadounidense Donald Trump que Washington “está listo y dispuesto” para asistir a Venezuela tras los dos terremotos: “¡EEUU está listo, dispuesto y capaz de ayudar! He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno a prepararse para moverse rápidamente. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros reportes no son buenos!”.

El primer ministro de India, Narendra Modi, expresó su pesar por las consecuencias de los terremotos y transmitió sus condolencias al gobierno y al pueblo venezolano, así como a las familias que perdieron a sus seres queridos.

“Profundamente apesadumbrado por la devastación causada por los severos terremotos en Venezuela“, sostuvo Modi y agregó: ”En nombre del pueblo de la India, extiendo nuestras más sentidas condolencias al Gobierno y al pueblo de Venezuela, especialmente a las familias que han perdido a sus seres queridos. Rogamos por la pronta recuperación de los heridos y nos solidarizamos con todos los afectados en este momento tan difícil. India está dispuesta a brindar toda la asistencia posible, señaló el primer ministro“.

Abelardo de la Espriella, recientemente elegido por el voto popular como presidente electo de Colombia, se refirió al desastre que viven los venezolanos horas posteriores al fenómeno natural y manifestó su respaldo a los damnificados: “Colombia los acompaña en esta hora difícil con afecto, respeto y esperanza. Mis oraciones están con las víctimas y sus familias. Dios proveerá”.

Por su parte, el mandatario chileno José Antonio Kast envió un mensaje al pueblo venezolano y afirmó: “Nosotros como país solidario, decir que siempre vamos a tenderle una mano a las personas que sufren”. El titular del Ejecutivo chileno aseguró que su nación realizará esfuerzos como nación para asistir a quienes resultaron afectados por el terremoto y apeló a la solidaridad de todos.

Kast señaló además: “Así como hemos visto la solidaridad cuando Chile ha sufrido, de otros países, nosotros también tenemos que ir en ayuda de las personas que están afectadas en Venezuela”.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó su solidaridad con el pueblo de Venezuela y anunció el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender la emergencia.

“Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela. He dispuesto el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender esta emergencia. Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario”, afirmó.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ofreció apoyo humanitario a Venezuela tras el terremoto, expresando “nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos”.

Desde El Salvador, el mandatario Nayib Bukele envió un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano y anunció que su país puso a disposición 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo y suministros de primera necesidad. “Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles. Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones. Fuerza Venezuela”, señaló Bukele en redes sociales.

El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó respaldo a Caracas y precisó que no existen reportes de ciudadanos guatemaltecos afectados.

Por su parte, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, dedicó un mensaje de acompañamiento a los venezolanos afectados. “Costa Rica abraza con el corazón al pueblo venezolano en estas horas de dolor tras los terremotos que estremecieron a su país. Nuestra solidaridad está con cada familia afectada y con quienes hoy trabajan para salvar vidas y reconstruir esperanza. No están solos”, afirmó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad con el pueblo de Venezuela tras los sismos y confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores estableció contacto con el gobierno venezolano y anunció que ya instruyó a las autoridades mexicanas para avanzar en la preparación de ayuda.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario”, declaró Sheinbaum.

“A raíz del terremoto que afectó hoy a Venezuela, Uruguay expresa su solidaridad con las autoridades y el pueblo venezolano”, escribió en su perfil de X el presidente uruguayo Yamandú Orsi.

Además, señaló que el país oriental seguirá “con atención la evolución de la situación” y reiteró la disposición del Gobierno a colaborar en lo que el Venezuela considere necesario.

El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, manifestó su solidaridad con el pueblo de Venezuela y difundió un mensaje a través de la red social X, en el que transmitió el respaldo de la nación centroamericana a las familias afectadas.

“Con profundo sentimiento de solidaridad, acompañamos al pueblo venezolano en este difícil momento. El pueblo y Gobierno de Honduras envían un mensaje de fortaleza a las familias y comunidades afectadas, y elevan sus oraciones por consuelo, esperanza y pronta recuperación”, expresó Asfura.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, aseguró en la madrugada de este jueves que la comunidad hemisférica apoyará a Venezuela y a los países limítrofes tras los terremotos. Ramdin transmitió su mensaje durante una rueda de prensa en Ciudad de Panamá, al término de la Asamblea General de la OEA.

“Quisiera comenzar primero que nada con un mensaje para el pueblo de Venezuela: Expresamos nuestra solidaridad a todo el pueblo de Venezuela y de Colombia, al igual que Curazao y Aruba, que sufrieron por un terremoto devastador en las últimas horas y aún sienten su impacto”, señaló Ramdin.

Con información de Infobae