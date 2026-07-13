Escala la tensión: un muerto y cuatro heridos tras un ataque de Estados Unidos contra Irán

Un ataque de Estados Unidos contra la provincia de Juzestán, en el sur de Irán, dejó al menos un muerto y cuatro personas heridas durante la madrugada de este lunes. Según informó la agencia oficial IRNA, el proyectil impactó contra una estación de bombeo de agua para uso agrícola en la zona de Bandar-e Mahshahr. La víctima fue identificada como un guardia de seguridad de la instalación.

Tras el ataque, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció una operación de represalia en tres etapas contra bases estadounidenses en Jordania, Bahréin y Kuwait. En medio del aumento de las tensiones en la región, Pakistán manifestó su “profunda preocupación” y llamó a Washington y Teherán a tomar medidas urgentes para evitar una mayor escalada del conflicto.