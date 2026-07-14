Un T. rex gigante saldrá a subasta y científicos temen que se pierda para la investigación

El esqueleto, descubierto en 2021 en un rancho de Dakota del Sur, mide 11,6 metros de largo y conserva entre el 75% y el 80% de su estructura original. La casa Sotheby's estima que podría venderse por hasta 30 millones de dólares, aunque expertos creen que la cifra podría ser mucho mayor. El fósil, bautizado como "Gus", presenta además marcas de mordidas y fracturas cicatrizadas que podrían aportar información clave sobre la vida de los T. rex.

La posible venta reavivó el debate entre paleontólogos, quienes sostienen que estos ejemplares deberían permanecer en museos o instituciones públicas. Advierten que, si el fósil pasa a una colección privada, su acceso para futuras investigaciones quedará limitado, poniendo en riesgo un patrimonio científico considerado irreemplazable.