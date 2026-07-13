Venezuela supera los 4.400 muertos tras los terremotos y crece la emergencia humanitaria

La tragedia provocada por los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela continúa dejando un saldo devastador. Según el último reporte oficial difundido en Caracas, la cifra de muertos ascendió a 4.490, mientras que los heridos alcanzan los 16.740.

Las autoridades informaron que alrededor de 20.000 damnificados permanecen alojados en refugios temporales, luego de que los fuertes movimientos sísmicos provocaran graves daños en distintas zonas del país, especialmente en Caracas y el estado La Guaira.

Los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros en busca de víctimas. El Gobierno confirmó que más de 850 edificios resultaron afectados y que 190 estructuras colapsaron por completo.

Ante la magnitud del desastre, continúa el arribo de ayuda internacional. China y Rusia enviaron asistencia con alimentos y elementos para los afectados, mientras que Estados Unidos informó el envío de miles de kits de emergencia para las comunidades damnificadas.

Además, equipos médicos de distintos países trabajan en hospitales de campaña para contener una posible crisis sanitaria en los refugios, donde miles de personas enfrentan condiciones precarias tras perder sus hogares.