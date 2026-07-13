Tragedia en México: al menos 10 muertos tras un choque múltiple que desató un voraz incendio

Al menos diez personas murieron y otras diez resultaron heridas tras un choque múltiple registrado en la autopista Federal 15D Tepic-Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco. Según informaron las autoridades, un tractocamión impactó una zona donde equipos de emergencia asistían un accidente previo, provocando un incendio de gran magnitud que consumió varios vehículos particulares y de carga.

Entre los heridos se encuentran cuatro ciudadanos estadounidenses, quienes fueron trasladados con lesiones leves a un hospital de Guadalajara, mientras que dos integrantes de la Guardia Nacional permanecen en estado grave. Las autoridades mantienen cerrada la circulación en la autopista mientras continúan las tareas de rescate y la investigación para determinar las causas del siniestro. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, calificó el hecho como "una gran tragedia que enluta a Jalisco y Nayarit" y aseguró que el Estado brindará asistencia a las familias de las víctimas.