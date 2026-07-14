Con el asesinato de un joven colombiano, ya son nueve los muertos en redadas del ICE

Una explicación similar fue la que se brindó para justificar la muerte de Salgado Araujo. El Departamento de Seguridad Nacional informó en un comunicado que Lorenzo Salgado Araujo desobedeció las órdenes e intentó embestir a un agente que disparó en defensa propia.

Estos tiroteos provocan críticas inmediatas de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y de algunos demócratas, que piden una investigación independiente.

Las grabaciones de video de varios tiroteos anteriores han contradicho las versiones de los agentes federales. Ningún agente de inmigración ha sido acusado en relación con estos incidentes fatales.

Un control de tráfico nocturno en Texas en marzo de 2025, que resultó fatal, marcó el primer tiroteo mortal cometido por agentes federales durante la represión migratoria a nivel nacional. Los registros sobre el tiroteo mortal de este ciudadano estadounidense de 23 años tardaron casi un año en hacerse públicos.

Un equipo de Investigaciones de Seguridad Nacional, junto con la policía local, realizaba un operativo de control migratorio cuando los agentes detuvieron a Ruben Ray Martinez en su trayecto de San Antonio a South Padre Island. Sus familiares indicaron que acababa de cumplir 23 años y que iba con su mejor amigo a celebrarlo.

El libreto es más o menos el mismo que en los casos anteriores. Según funcionarios del Departamento de Seguridad Interior, se le ordenó a Martínez que saliera del vehículo, pero se negó y, en cambio, atropelló intencionalmente a un agente. Otro agente disparó a través de la ventanilla abierta del conductor, hiriendo a Martínez, quien falleció en el hospital. El agente fue atendido por una lesión en la rodilla de la que no se han revelado detalles.

La madre de Martínez declaró que fue contactada por investigadores de los Texas Rangers, quienes le informaron que existía un video que contradecía la versión de los agentes federales. Las autoridades federales y estatales se negaron a comentar sobre las posibles discrepancias. Un enfermero

Un agente de la Patrulla Fronteriza disparó y mató a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, durante una protesta el 24 de enero contra la operación migratoria Metro Surge en Minneapolis.