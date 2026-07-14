Con el asesinato de un joven colombiano, ya son nueve los muertos en redadas del ICE

Las muertes despiertan críticas a nivel nacional, pero ningún agente de inmigración ha sido acusado en relación con estos incidentes fatales.
El Mundo14/07/2026

jq4HPqqCM_1256x620__2

Poco menos de una semana atrás, Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano dedicado a la construcción, salió a trabajar en su camioneta en Houston. Tenía que ir a buscar a sus compañeros de obra. Nunca llegó. En el camino, cayó muerto en una redada del ICE. Araujo llevaba casi 35 años viviendo en Estados Unidos y tramitaba un permiso de trabajo.

Días después, misma situación. Esta vez, Joan Sebastián Guerrero, un joven colombiano de 26 años, con permiso de trabajo en Estados Unidos, cayó muerto a balazos en otra redada del ICE, en Maine. Y ahora son nueve los muertos en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), desde el inicio de la campaña de deportaciones masivas de la Administración Trump.

El senador Angus King, independiente de Maine, dijo que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le informó que un agente abrió fuego después de que el joven usara su vehículo como un arma (weaponized) contra los agentes del ICE.

Una explicación similar fue la que se brindó para justificar la muerte de Salgado Araujo. El Departamento de Seguridad Nacional informó en un comunicado que Lorenzo Salgado Araujo desobedeció las órdenes e intentó embestir a un agente que disparó en defensa propia.

Estos tiroteos provocan críticas inmediatas de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y de algunos demócratas, que piden una investigación independiente.

Las grabaciones de video de varios tiroteos anteriores han contradicho las versiones de los agentes federales. Ningún agente de inmigración ha sido acusado en relación con estos incidentes fatales.

El primer caso de muchos

Un control de tráfico nocturno en Texas en marzo de 2025, que resultó fatal, marcó el primer tiroteo mortal cometido por agentes federales durante la represión migratoria a nivel nacional. Los registros sobre el tiroteo mortal de este ciudadano estadounidense de 23 años tardaron casi un año en hacerse públicos.

Un equipo de Investigaciones de Seguridad Nacional, junto con la policía local, realizaba un operativo de control migratorio cuando los agentes detuvieron a Ruben Ray Martinez en su trayecto de San Antonio a South Padre Island. Sus familiares indicaron que acababa de cumplir 23 años y que iba con su mejor amigo a celebrarlo.

El libreto es más o menos el mismo que en los casos anteriores. Según funcionarios del Departamento de Seguridad Interior, se le ordenó a Martínez que saliera del vehículo, pero se negó y, en cambio, atropelló intencionalmente a un agente. Otro agente disparó a través de la ventanilla abierta del conductor, hiriendo a Martínez, quien falleció en el hospital. El agente fue atendido por una lesión en la rodilla de la que no se han revelado detalles.

La madre de Martínez declaró que fue contactada por investigadores de los Texas Rangers, quienes le informaron que existía un video que contradecía la versión de los agentes federales. Las autoridades federales y estatales se negaron a comentar sobre las posibles discrepancias.

Un enfermero

Un agente de la Patrulla Fronteriza disparó y mató a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, durante una protesta el 24 de enero contra la operación migratoria Metro Surge en Minneapolis.

Las autoridades federales describieron de inmediato a Pretti, ciudadano estadounidense, como un agitador armado que representaba una amenaza para los agentes. Sin embargo, un video grabado por un transeúnte mostró que Pretti estaba en el suelo y que sostenía un teléfono celular durante el encuentro con los agentes.

El video mostraba a un agente sacando una pistola de la cintura de Pretti y alejándose antes de que otro agente efectuara el primer disparo, seguido de más disparos. Pretti tenía permiso para portar armas de fuego.

Las autoridades estatales y locales rechazaron las primeras caracterizaciones que los funcionarios federales hicieron de Pretti, y el gobernador Tim Walz calificó los comentarios de "despreciables".

Renee Good, al volante de una camioneta

Renee Good, ciudadana estadounidense, fue baleada repetidamente por un agente del ICE en Minneapolis el 7 de enero. Los videos muestran que estaba girando el volante de su auto en dirección contraria al agente Jonathan Ross cuando este abrió fuego. Funcionarios de la administración Trump han defendido repetidamente a Ross, alegando que su vida corría peligro debido al vehículo en movimiento.

La muerte de Good provocó una gran conmoción en todo el país. El Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró que no compartiría información sobre el tiroteo con las autoridades estatales.

Posteriormente, funcionarios estatales y locales interpusieron demandas para intentar detener las redadas migratorias. Manifestantes con silbatos siguieron a los agentes, quienes, en respuesta, desplegaron gases lacrimógenos y otros agentes químicos irritantes.

La lista de casos de mujeres y hombres asesinados en redadas migratorias sigue con:

Jaime Alanis, un trabajador agrícola que cayó del techo de un invernadero durante una redada del ICE. Se fracturó el cuello y murió dos días después.

Roberto Carlos Montoya Valdez, de 52 años y originario de Guatemala, huía de los agentes de inmigración a las afueras de una tienda Home Depot en el sur de California, murió tras ser atropellado por un SUV cuando intentaba cruzar una autopista.

Una camioneta atropelló mortalmente a Josué Castro Rivera en una autopista de Norfolk, Virginia, cuando intentaba escapar de las autoridades durante un control de tráfico.

Agentes del ICE dispararon mortalmente a Silverio Villegas González durante un control de tráfico el 12 de septiembre en un suburbio de Chicago. Sus familiares dijeron que el cocinero mexicano de 38 años había dejado a un niño en la guardería esa mañana.

Clarín

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail