Con el asesinato de un joven colombiano, ya son nueve los muertos en redadas del ICE
El Mundo14/07/2026
Las muertes despiertan críticas a nivel nacional, pero ningún agente de inmigración ha sido acusado en relación con estos incidentes fatales.
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La Policía desplegará efectivos en el centro y otros puntos de concentración. Piden evitar traslados peligrosos en motos, camionetas y camiones.
El beneficio está destinado a hogares con ingresos inferiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Los interesados deberán realizar el trámite ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos.
Se trata de Ismail Elfath, un juez de 44 años, nacido en Casablanca, que ya dirigió en tres compromisos de esta Copa del Mundo.
Tras conocerse que el índice de precios en CABA se ubicó en el 1,8%, consultoras privadas estiman que el IPC nacional rondará el 1,7%. Los aumentos en transporte, prepagas y tarifas de servicios marcaron el pulso del mes.
La fecha conmemora la toma de la Bastilla en 1789, hecho que marcó el inicio de la Revolución Francesa, y la Fiesta de la Federación de 1790, símbolo de la unidad nacional.