Murió la colombiana que accedió a la eutanasia tras años de sufrir trastornos de salud mental

Catalina Giraldo, una psicóloga colombiana de 30 años, murió el pasado 9 de julio mediante eutanasia luego de una extensa lucha médica y judicial para acceder a una muerte digna. Su caso generó un fuerte debate en Colombia y en otros países sobre la posibilidad de aplicar estos procedimientos cuando el sufrimiento está vinculado exclusivamente a padecimientos de salud mental.

Giraldo había sido diagnosticada a los 20 años con depresión mayor severa y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad. Durante más de una década atravesó numerosos tratamientos, entre ellos decenas de esquemas farmacológicos, terapias especializadas, tratamiento con ketamina, electroconvulsoterapia y varias internaciones psiquiátricas por intentos de suicidio.

La joven había solicitado inicialmente acceder a la asistencia médica al suicidio, una práctica despenalizada en Colombia desde 2022, pero la falta de una reglamentación específica para casos de sufrimiento psicológico le impidió avanzar por esa vía. Finalmente recurrió al procedimiento de eutanasia, que sí cuenta con protocolos establecidos dentro del sistema de salud colombiano.

Horas antes de morir, Catalina habló públicamente sobre su decisión y aseguró sentirse en paz. “Hace muchos años no sentía esta tranquilidad”, expresó, y sostuvo que acceder al procedimiento significaba ponerle un límite a un sufrimiento que consideraba insoportable.

Su caso se convirtió en un símbolo del debate sobre los límites de la muerte digna y el rol del Estado frente a los trastornos psiquiátricos graves. En Colombia, la eutanasia está permitida cuando una persona padece una enfermedad grave e incurable que genera un sufrimiento físico o psicológico incompatible con su idea de una vida digna, aunque todavía existen discusiones sobre el alcance de esa norma en enfermedades mentales.

Antes de morir, Giraldo dejó un mensaje para quienes continúan impulsando cambios en la legislación: “Esta lucha no termina conmigo”. Su historia abrió una discusión que seguirá presente sobre la autonomía personal, la salud mental y los criterios para acceder a una muerte asistida.