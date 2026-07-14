Corrupción en España: el hermano de Pedro Sánchez condenado a 9 años de prisión

La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por su participación en una maniobra considerada irregular para acceder a un puesto en la Diputación de Badajoz. Según el fallo, el cargo de coordinador de actividades de los conservatorios fue creado con el objetivo de que fuera ocupado por él.

Los jueces determinaron que existió prevaricación administrativa, aunque no pudieron probar que la creación del puesto haya sido solicitada por David Sánchez ni que haya sido beneficiado directamente por su vínculo familiar con el mandatario español. Por ese motivo, fue absuelto de la acusación inicial por tráfico de influencias.

Con la condena, el hermano del presidente no podrá trabajar ni ocupar funciones públicas hasta 2035. La resolución también alcanzó al ex presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien recibió una pena mayor de 18 años de inhabilitación por considerar que favoreció a David Sánchez y a otro allegado. El fallo generó fuertes reacciones políticas: desde el oficialismo denunciaron un intento de “derribar al gobierno”, mientras que la oposición aseguró que la sentencia demuestra que “nadie está por encima de la ley”.