Comenzó la colocación del nuevo hormigón en la avenida Costanera

La Municipalidad continúa con el plan de obras destinadas a mejorar la transitabilidad en distintos sectores de la ciudad, en esta ocasión las tareas de renovación de calzada se están desarrollando en el barrio Unidad, ubicado en la zona oeste baja y colindante con Villa San José.

La obra está siendo ejecutada en la avenida Costanera, frente al playón deportivo en la intersección con la avda. Saavedra que se conecta con el nuevo puente de Villa Palacios.

La calzada se encontraba deteriorada por lo que la circulación vehicular se veía afectada. Se trata de uno de los principales corredores viales ya que conecta diversos barrios como: Villa San José, Unidad, Costanera, Esperanza, Policial, Palacios y Timoteo 1.

Se solicita circular con precaución debido a la presencia de maquinarias y operarios; y respetar el tiempo del fraguado el cual será de aproximadamente 20 días.