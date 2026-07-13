Fin de semana largo con más de 1.200 consultas en el Hospital San Bernardo

Los motociclistas volvieron a encabezar las estadísticas de accidentes de tránsito con 53 atenciones.
Salta13/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

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El Programa de Emergencias del Hospital San Bernardo asistió a 1.297 pacientes durante el último fin de semana largo, en el período comprendido entre el miércoles 8 y el lunes 13 de julio. Del total de atenciones, 1.027 fueron consultas ambulatorias, 213 correspondieron a personas lesionadas en distintos accidentes y 57 fueron derivadas desde otros centros de salud. Además, 244 pacientes debieron ser hospitalizados y se realizaron 64 cirugías.

En materia de siniestros viales, el hospital recibió a 69 personas heridas. Una vez más, los motociclistas representaron la mayoría de los casos, con 53 ingresos, seguidos por siete automovilistas, cuatro ciclistas, tres peatones y dos pasajeros de transporte público.

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Las cifras reflejan la intensa demanda que afrontó el principal hospital público de la provincia durante el fin de semana largo y vuelven a poner el foco en la alta cantidad de accidentes protagonizados por motociclistas, que continúan encabezando las estadísticas de emergencias viales en Salta.

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