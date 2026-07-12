Tensión con Brasil: un funcionario de Lula trató de “imbécil” a Milei por su viaje para apoyar a Bolsonaro



El anuncio del viaje de Javier Milei a fines de julio a Brasil para apoyar a quien será el candidato a presidente de la -opositora- centro derecha, Flavio Bolsonaro, no cayó bien en el Planalto: el secretario general de la Presidencia de “Lula” da Silva, Guilherme Boulos, trató al primer mandatario argentino de “imbécil”.

“¡GRAN NOTICIA! Javier Milei anunció hoy que vendrá a Brasil para participar en la campaña de Flavio Bolsonaro. Es el presidente más rechazado de América Latina, que elevó la jornada de trabajo a 12h por día y quiere legalizar el tráfico de órganos humanos. Va a quitar votos al Bolsonarinho. ¿Qué cree este imbécil que tiene para enseñarle al pueblo brasileño?“, manifestó el funcionario brasileño en la red social X el viernes pasado.

Durante la misma jornada, Milei dio detalles de una agenda internacional cargada para las próximas semanas, que incluye viajes a Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, en una secuencia que el líder de La Libertad Avanza vinculó, de manera directa, con su política exterior y la búsqueda de más comercio e inversiones para la Argentina.

El jefe de Estado precisó que el 25 de julio viajará a Brasil, donde estará en San Pablo por el acto en el que, según dijo, será ungido candidato presidencial Flavio Bolsonaro. En ese contexto, agregó el dato que ya empujó la furia en el espacio de “Lula” da Silva, durante una entrevista con radio Now 97.9.

“Argentina tendría que tener el triple de comercio que el que tiene”, afirmó Milei y, tras ello, defendió la utilidad política y económica de sus giras. En ese sentido, sostuvo: “Funcionan bastante bien“. Tras su visita a Brasil, el primer mandatario contó que estará en el país para asistir a la inauguración de la muestra en La Rural. Será una estadía fugaz, debido a que el 28 se encontrará en Perú para la asunción de Keiko Fujimori.

En el mismo sentido, más adelante tendrá que dirigirse hacia Colombia para acompañar al electo Abelardo de la Espriella, en un evento previsto para el 7 de agosto. Y aprovechará para estar en Ecuador para ver a su par de dicha nación, Daniel Noboa, con quien -afirmó- que tiene acuerdos pendientes de firma.

Durante la entrevista, Milei resaltó que “ir a mostrar el caso argentino en el mundo” está dando resultados “en términos de conseguir inversiones”. Y reiteró el blindaje a los sistemas RIGI -ya vigente- y súper RIGI -aprobado por Diputados y a la espera de una sanción por el Senado- pese a gobernadores que aún no se acoplaron.

“Pregúntele a Rolando Figueroa cómo se siente con el RIGI”, alentó el presidente libertario, en referencia al gobernador de Neuquén, y deslizó que a “todos los que adscribieron al RIGI les está yendo muy bien”. Seguido a ello, remarcó que los únicos distritos que no se sumaron a esos beneficios son Buenos Aires, Formosa y La Rioja, cuyas gestiones, “por cuestiones ideológicas o por oponerse a todo lo que hace el gobierno”, están “condenando a sus poblaciones”.

La iniciativa del súper RIGI -inversiones de, al menos, USD 1.000 millones- forma parte de un paquete de casi una docena de proyectos que esperan luz verde definitiva en la Cámara alta. Allí, tras períodos de sesiones extraordinarias exitosos en diciembre y febrero pasados, la agenda se trabó y el oficialismo no halla una salida. Para el jueves próximo está fijado un encuentro en el recinto, pero todavía hay dudas por el número para aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Con información de Infobae