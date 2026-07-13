Conmoción en España: un interno de un psiquiátrico penitenciario mató a dos compañeros de celda
El Mundo13/07/2026Rocío Monteros Di Pietro
El doble homicidio ocurrió durante la madrugada en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. Las víctimas fueron halladas por personal del servicio penitenciario durante una ronda de control.
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