Conmoción en España: un interno de un psiquiátrico penitenciario mató a dos compañeros de celda

Dos internos del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla murieron en la madrugada de este lunes tras ser atacados presuntamente por un compañero de celda. El hecho fue descubierto durante una de las primeras rondas nocturnas, cuando funcionarios encontraron a uno de los hombres con gravísimas lesiones en la cabeza y al otro sin vida, aparentemente tras haber sido asfixiado mientras permanecía en su cama.

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El presunto autor fue reducido y trasladado al módulo de agudos, mientras los equipos médicos intentaban reanimar a una de las víctimas, sin éxito. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica, Policía Judicial, personal forense, el servicio de emergencias 061 y la Fiscalía, que investigan las circunstancias del doble homicidio. Tras el hecho, el sindicato ACAIP-UGT volvió a advertir sobre las deficiencias en la atención de personas con patologías psiquiátricas dentro del sistema penitenciario español y denunció la falta de personal sanitario especializado.