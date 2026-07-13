La Legislatura y el Concejo Deliberante entran en receso: cuándo volverán las sesiones

La actividad parlamentaria en Salta se suspenderá durante dos semanas por el receso invernal. Las sesiones ordinarias se retomarán el próximo 27 de julio.
Política13/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

Legislatura

La actividad legislativa en Salta entró oficialmente en receso por las vacaciones de invierno. Desde este lunes quedaron suspendidas, por dos semanas, las sesiones ordinarias tanto de la Legislatura provincial como del Concejo Deliberante de la capital, por lo que el tratamiento de proyectos, pedidos de informes y declaraciones quedará en pausa hasta el 27 de julio.

En el ámbito nacional también se registra una disminución de la actividad parlamentaria. La Cámara de Diputados realizó su última sesión el pasado 24 de junio y, desde entonces, el trabajo se limitó a reuniones de comisión, mientras que varios proyectos clave quedaron pendientes para la segunda mitad del año.

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Por su parte, el Senado de la Nación aún celebrará una última sesión antes del receso. Entre los temas previstos figura el tratamiento de pliegos judiciales, incluido el de Santiago French, propuesto para integrar la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

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