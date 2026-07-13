El Tesoro vuelve a financiarse con el BCRA y posterga el pago hasta 2031

El Ministerio de Economía amplió la emisión de una Letra del Tesoro Nacional Intransferible en dólares por un monto de hasta US$37.113.987.

El instrumento será entregado al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y tendrá vencimiento el 30 de junio de 2031.

La operación fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 43/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda.

Una operación entre el Tesoro y el Banco Central

La letra había sido emitida originalmente en junio y ahora fue ampliada por el Gobierno nacional.

Será entregada al Banco Central a la par y comenzará a devengar intereses desde la fecha de colocación.

Al tratarse de un título intransferible, no puede negociarse libremente en el mercado financiero. Queda registrado como un activo del BCRA y una obligación del Tesoro Nacional.

Estas operaciones suelen utilizarse para documentar movimientos financieros entre organismos del Estado o compensar el uso de activos y reservas del Banco Central.

Vencimiento en 2031

La letra tiene un plazo de casi cinco años y su cancelación quedará a cargo del Tesoro.

La resolución autoriza a funcionarios de la Oficina Nacional de Crédito Público y distintas áreas de administración de deuda a firmar la documentación necesaria para concretar la operación.