La Justicia paraguaya define hoy el futuro judicial del exsenador Edgardo Kueider

La Justicia paraguaya dará este lunes el último paso en el juicio contra el exsenador argentino Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel, acusados de intentar ingresar al país más de 200 mil dólares sin declarar.

El Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción iniciará la audiencia final a las 9.30 y, tras escuchar los últimos planteos, los magistrados podrían dar a conocer la sentencia durante la jornada.

La fiscalía sostiene que Kueider y Guinsel incurrieron en el delito de contrabando en grado de tentativa, luego de que fueran detenidos el 4 de diciembre de 2024 en la frontera entre Foz do Iguaçu, Brasil, y Ciudad del Este, Paraguay, cuando circulaban en una camioneta con dinero en efectivo que no había sido declarado.

La acusación solicitó una condena cercana al máximo previsto para ese delito: dos años y medio de prisión. En tanto, la defensa rechazó la imputación y argumentó que el dinero no puede ser considerado una mercancía, por lo que no se configuraría el delito de contrabando.

Kueider y Guinsel cumplen actualmente prisión domiciliaria en Paraguay desde hace un año y medio. Además, el exsenador enfrenta investigaciones en Argentina por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, vinculadas a la compra de propiedades en Asunción y a su patrimonio personal.