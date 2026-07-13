Golpe al bolsillo: la mitad de los argentinos se considera de clase baja y el 86% dice que perdió contra la inflación

Un relevamiento reveló que seis de cada diez personas no llegan a fin de mes con su salario y que la mayoría considera que los ingresos siguen perdiendo poder de compra frente al aumento de los precios.
Economía13/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

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La situación económica continúa impactando de lleno en el bolsillo de los argentinos. Según el último Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, el 50,2% de la población se autopercibe como parte de la clase baja, mientras que el 86,1% asegura que su salario no logró acompañar el ritmo de la inflación. Además, solo uno de cada diez encuestados se considera de clase alta.

images?q=tbn:ANd9GcRQ4gWgJycU565UhOJXEWqUl4KLgORvRq2OPCeF39k8eg&s=10Una obra social vinculada al PAMI podrá vender planes de medicina prepaga

El informe también refleja las dificultades para afrontar los gastos cotidianos. El 61% de los consultados afirmó que sus ingresos alcanzan, como máximo, hasta el día 20 de cada mes, y apenas el 13% aseguró que llega a fin de mes con posibilidad de ahorrar. La situación es aún más crítica entre quienes se consideran de clase baja, donde el 86,1% reconoce quedarse sin dinero antes de finalizar el mes.

Otro dato que sobresale es la desconfianza sobre la evolución de los precios. Casi siete de cada diez argentinos creen que la inflación informada oficialmente no refleja el costo de vida real, mientras que más de la mitad considera que la situación económica aún puede empeorar. Pese a este escenario, la imagen del Gobierno mostró una leve recuperación en junio, aunque la consultora sostiene que el cambio no responde a una mejora económica, sino a una mayor aceptación social del ajuste.

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