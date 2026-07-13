ANSES confirmó el calendario de pagos de julio: cuándo cobra cada prestación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente el calendario de pagos de julio para jubilados, pensionados y beneficiarios de las distintas prestaciones sociales. Los primeros en cobrar fueron los titulares de Pensiones No Contributivas y quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas con DNI terminados en 0 y 1, mientras que durante esta semana continuarán los pagos para el resto de las terminaciones.

El cronograma también incluye a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo (AUE), Prenatal y Maternidad, además de las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción. En tanto, quienes cobran jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo percibirán sus haberes entre el 23 y el 29 de julio, según la terminación del DNI.

Por su parte, ANSES informó que las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas estarán disponibles para todas las terminaciones de DNI desde el 8 de julio hasta el 11 de agosto, mientras que la Prestación por Desempleo tendrá pagos programados entre el 22 y el 28 de julio para el Plan 1. Los beneficiarios pueden consultar el calendario completo y su recibo de haberes a través de Mi ANSES.

Calendario de pagos ANSES – Julio 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminado en 2: 13 de julio

DNI terminado en 3: 14 de julio

DNI terminado en 4: 15 de julio

DNI terminado en 5: 16 de julio

DNI terminado en 6: 17 de julio

DNI terminado en 7: 20 de julio

DNI terminado en 8: 21 de julio

DNI terminado en 9: 22 de julio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo



DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminado en 2: 13 de julio

DNI terminado en 3: 14 de julio

DNI terminado en 4: 15 de julio

DNI terminado en 5: 16 de julio

DNI terminado en 6: 17 de julio

DNI terminado en 7: 20 de julio

DNI terminado en 8: 21 de julio

DNI terminado en 9: 22 de julio

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminado en 0: 13 de julio

DNI terminado en 1: 14 de julio

DNI terminado en 2: 15 de julio

DNI terminado en 3: 16 de julio

DNI terminado en 4: 17 de julio

DNI terminado en 5: 20 de julio

DNI terminado en 6: 21 de julio

DNI terminado en 7: 22 de julio

DNI terminado en 8: 23 de julio

DNI terminado en 9: 24 de julio

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 14 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 20 de julio

La Asignación por Maternidad se paga el primer día del calendario para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Primera quincena: del 13 de julio al 11 de agosto

Segunda quincena: del 23 de julio al 11 de agosto

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 8 de julio al 11 de agosto

Prestación por Desempleo – Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio

Prestación por Desempleo – Plan 2