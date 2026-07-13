Inflación de julio: consultoras prevén que se mantenga cerca del 2% pese a subas

La inflación de julio volvería a ubicarse en torno al 2%, según las principales consultoras económicas y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Tras la desaceleración registrada en los últimos meses, los analistas coinciden en que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mantendría una variación similar a la de junio, aunque con algunas presiones estacionales vinculadas al receso invernal.

Entre los factores que impulsarán los precios aparecen los aumentos en el transporte público, peajes, trenes, tarifas de gas y agua, además del mayor movimiento turístico propio de las vacaciones de invierno. También se sigue de cerca la evolución del dólar y del precio internacional del petróleo, variables que podrían influir en el valor de los combustibles durante las próximas semanas.

A pesar de esos incrementos, las consultoras destacan que los alimentos continúan mostrando una desaceleración, especialmente los productos de consumo masivo, mientras que el consumo interno sigue condicionado por la pérdida del poder adquisitivo. En ese contexto, las proyecciones para julio oscilan entre el 1,8% y el 2,1%, con expectativas de que la inflación continúe descendiendo en los próximos meses.

De cumplirse estas previsiones, el proceso de desaceleración de los precios se consolidaría durante el segundo semestre del año. Tanto el Banco Central como el Fondo Monetario Internacional proyectan que la inflación seguirá bajando de manera gradual, con un cierre de 2026 cercano al 25% anual si se mantiene la actual tendencia económica.