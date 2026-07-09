Volatilidad extrema en el precio del petróleo: el Brent se da vuelta y pasa a caer 1,4%

Los futuros del Brent llegaron a acercarse a los u$s79, pero ahora caen 1,4% hasta los u$s76,94 el barril. Por su parte, el WTI estadounidense rozó los u$s74, para luego retroceder a los u$s72,47, un 1,5% por debajo del cierre del miércoles.

Ambos referenciales tocaron en la víspera sus niveles más altos desde el 22 de junio y subieron más de un dólar en las operaciones posteriores al cierre de la sesión del miércoles, después de que el ejército estadounidense bombardeó Irán, que respondió con ataques contra Kuwait y Bahrein.

"En general, es un mercado muy nervioso (…) cualquier noticia que empañe las perspectivas de un acuerdo de paz está afectando un poco al mercado", dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.