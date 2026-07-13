Murió Sam Neill, el inolvidable protagonista de "Jurassic Park", a los 78 años

El actor Sam Neill, recordado mundialmente por interpretar al doctor Alan Grant en la saga "Jurassic Park", murió este lunes a los 78 años en Sídney, Australia, según confirmó su familia a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. "Con inmensa tristeza, el whānau de Sam Neill comparte la noticia de su fallecimiento", expresaron sus seres queridos, quienes señalaron que la muerte fue repentina e inesperada y pidieron respeto por la privacidad en este difícil momento.

Neill había revelado en 2023 que padecía un raro y agresivo cáncer de sangre, aunque meses atrás había anunciado que la enfermedad estaba en remisión. Con una carrera de más de cinco décadas, participó en decenas de películas y series como "Jurassic Park", "The Piano" y "Peaky Blinders", además de recibir importantes reconocimientos en Nueva Zelanda y el Reino Unido. Fuera de la actuación, también se destacó por su compromiso con el medioambiente y por desarrollar su propia bodega en Nueva Zelanda, donde pasó gran parte de su vida rodeado de su familia.