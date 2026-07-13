Murió el ex emir que transformó Qatar y llevó el Mundial al país





El ex emir de Qatar, Hamad bin Khalifa Al-Thani, murió este domingo 12 de julio a los 74 años, según confirmó oficialmente la Casa Real qatarí. Considerado el arquitecto de la transformación moderna del país, gobernó entre 1995 y 2013 y dejó un legado marcado por el crecimiento económico, la expansión internacional y el fortalecimiento del rol diplomático de Qatar.

Durante sus 18 años en el poder, el emir impulsó una profunda modernización basada en la explotación del gas natural licuado, convirtiendo a Qatar en uno de los principales exportadores del mundo. También promovió la creación del fondo soberano Qatar Investment Authority, que llevó adelante inversiones millonarias en empresas y activos internacionales, entre ellos la tienda Harrods de Londres y el club francés Paris Saint-Germain.

Uno de los hitos más recordados de su gestión fue la obtención de la sede del Mundial de Fútbol 2022, un acontecimiento que posicionó a Qatar en el centro de la escena deportiva global y aceleró el desarrollo de infraestructura, transporte y servicios. Además, durante su mandato se consolidó el crecimiento de Qatar Airways y la expansión internacional de la cadena de noticias Al Jazeera.

En 2013 cedió voluntariamente el poder a su hijo, Tamim bin Hamad Al-Thani, quien continúa al frente del emirato. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, distintos líderes y gobiernos expresaron sus condolencias y destacaron el papel decisivo que tuvo Hamad bin Khalifa Al-Thani en la construcción del Qatar moderno y en su proyección como actor de relevancia internacional.