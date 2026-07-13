Abrieron las inscripciones para el 1° Concurso Provincial de Comida al Disco en Salta

Ya están abiertas las inscripciones para participar del 1° Concurso Provincial de Comida al Disco, que se llevará a cabo el próximo domingo 26 de julio en la Villa Gastronómica de UTHGRA. La iniciativa busca revalorizar una de las técnicas de cocción más tradicionales de la región y forma parte de las actividades del calendario de invierno, con el apoyo del Ministerio de Turismo y Deportes, la Municipalidad de Salta y la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines.

Los participantes deberán elaborar sus platos exclusivamente en disco de hierro y con cocción a leña, mientras un jurado especializado evaluará aspectos como la técnica, el sabor, la presentación y la originalidad de las recetas. Además de la competencia, el público podrá disfrutar de espectáculos musicales en vivo y degustar las preparaciones una vez finalizada la evaluación. La entrada será libre y gratuita. Quienes deseen competir, consultar el reglamento o solicitar más detalles, pueden comunicarse vía telefónica o por WhatsApp a los números 387 437-4600 y 387 451-7266. También está disponible el correo electrónico http://[email protected] y los perfiles oficiales en redes sociales bajo el usuario @uthgrasaltaoficial