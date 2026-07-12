El impacto de la guerra en el día a día ruso: colas kilométricas y desabastecimiento de nafta

La campaña de ataques con drones de Ucrania contra las principales refinerías de petróleo provocó una severa crisis de combustible en Rusia, forzando a los conductores a esperar horas e incluso días enteros para poder llenar el tanque de sus vehículos.

A medida que el desabastecimiento se profundiza en distintas regiones del país, las estaciones de servicio se ven obligadas a cerrar sus puertas, por lo que los residentes recorren ciudades completas y pernoctan dentro de los automóviles para no perder su turno en filas que alcanzan longitudes kilométricas.

La ofensiva de las fuerzas ucranianas logró alcanzar las diez instalaciones de refinamiento más grandes del territorio ruso, extendiéndose desde la región de Leningrado hasta la planta de Omsk, ubicada a unos 2.500 kilómetros de la línea fronteriza, lo que alteró drásticamente la rutina cotidiana y las actividades comerciales de la población.

Frente a las persistentes dificultades para conseguir nafta o gasoil, los habitantes de las áreas rurales empezaron a cambiar de forma drástica sus hábitos de transporte y producción. En la ciudad de Chita, situada en la región de Transbaikalia, las esperas para repostar llegan a superar las 36 horas, provocando que a muchos automovilistas se les agote el combustible en la fila y tengan que empujar sus rodados. Ante este panorama, se constató un fuerte incremento en la venta de bicicletas, que registraron una suba del 131 % en la plataforma en línea CDEK.Shopping, mientras que en los sectores agrícolas se disparó la demanda de caballos para tareas de recolección de heno, trabajos forestales y labranza diaria. Asimismo, el servicio de transporte público y las agencias de taxis sintieron el impacto de las restricciones a través de la cancelación de viajes de larga distancia en las principales urbes y un aumento generalizado en las tarifas vigentes.

Por su parte, según supo la Agencia Noticias Argentinas, la dirigencia política expuso sus divergencias respecto al manejo de la situación interna y la falta de pronunciamientos por parte del Poder Ejecutivo. A pesar de que se estima que casi un tercio de la capacidad de refinamiento rusa se encuentra fuera de servicio, la diputada de la Duma, Nina Ostanina, criticó la postura gubernamental en su canal de Telegram al interrogar: "¿Por qué el ministro de Agricultura y el viceprimer ministro a cargo del sector guardan silencio en la víspera de la cosecha?". En su descargo, la legisladora alertó sobre las consecuencias productivas del faltante al sostener que "el país podría quedarse sin granos, lo que, bajo las sanciones internacionales, equivaldría a una sentencia de muerte".

En contraposición a estas advertencias, las autoridades nacionales y los gobernadores de distritos como Krasnodar, Irkutsk y Pskov negaron la existencia de un desborde estructural en los inventarios energéticos. El viceprimer ministro Alexander Novak afirmó que el inconveniente se reduce a puntos de expendio individuales y que el desbalance responde a conductas especulativas y al temor social. En sintonía con este argumento, el gobernador de Pskov, Mikhail Vedernikov, describió las causas del incremento de la demanda en la aplicación estatal Max al señalar que "la gente teme no poder seguir desplazándose con normalidad, ir al trabajo o cuidar a sus hijos", precisando además que "los taxistas y los pequeños negocios están acumulando existencias para evitar perder ingresos. Los agricultores están preocupados por posibles fallas en la maquinaria y las consiguientes pérdidas de cosechas. Todo esto está impulsando al alza la demanda".

Finalmente, el descontento derivado de las condiciones económicas impactó de manera directa en los índices de opinión pública vinculados a la figura presidencial. Una encuesta realizada por la Fundación Rusa de Opinión Pública (FOM) arrojó que el nivel de aprobación de Vladimir Putin sufrió una contracción del 74 % al 69 % en apenas una semana, estableciendo la marca más baja desde el inicio de las acciones militares a gran escala. No obstante, las mediciones del Centro Levada indicaron que este desgaste no se tradujo en un reclamo para el cese de las hostilidades, ya que el respaldo a la guerra trepó al 30 % -seis puntos más que en marzo de 2026-, mientras que el porcentaje de encuestados que considera que Rusia debería iniciar mesas de negociación por la paz descendió al 60 %, completando una reducción de siete puntos porcentuales respecto a los registros del año anterior.

Con información de Noticias Argentinas