Un hombre de Santilli manejará los fondos que reclaman las provincias

El Gobierno nacional puso bajo la administración de Gustavo Coria, vicejefe de Gabinete del Interior, la asignación de los Aportes del Tesoro Nacional, los fondos extraordinarios que las provincias reclaman para afrontar emergencias y desequilibrios financieros.

La decisión modifica el circuito político y administrativo que deben recorrer los gobernadores cuando necesitan asistencia de la Nación. Coria, uno de los principales colaboradores de Diego Santilli, quedó convertido en un interlocutor decisivo para las provincias.

La delegación fue oficializada mediante la Resolución 64/2026 de la Jefatura de Gabinete, publicada este martes en el Boletín Oficial. Hasta ahora, las competencias vinculadas al fondo estaban asociadas al área de Interior, pero la reciente reorganización del Gobierno trasladó esas facultades a la Jefatura de Gabinete.

Una herramienta económica con peso político

Los ATN no integran el reparto automático de la coparticipación. Son recursos que el Poder Ejecutivo puede distribuir para atender situaciones excepcionales o problemas financieros en las administraciones provinciales.

Por esa característica, su entrega suele quedar en el centro de las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores. No se trata solamente de una decisión contable: puede definir la capacidad de una provincia para sostener servicios, atender una emergencia o cubrir necesidades presupuestarias urgentes.

La resolución sostiene que la nueva delegación busca agilizar los procedimientos y reforzar la eficacia en la distribución. Sin embargo, el cambio también concentra en Coria una herramienta de fuerte incidencia política, en momentos en que las provincias mantienen reclamos por recursos, obra pública y compensaciones nacionales.

Un funcionario del círculo de Santilli

Coria llegó al Gobierno nacional de la mano de Diego Santilli y previamente ocupó funciones en la administración porteña. Fue jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, presidió la CEAMSE y llegó a desempeñarse como ministro de Seguridad y Justicia durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Su nueva responsabilidad lo ubica en el centro del vínculo fiscal con los mandatarios provinciales. Desde ahora, tendrá la facultad de intervenir en la asignación de los fondos que se utilizan para asistir a las jurisdicciones ante circunstancias extraordinarias.