La nueva obra social de las fuerzas federales ya tiene estructura y salarios

El Gobierno nacional completó la estructura de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad, el organismo creado para administrar la cobertura sanitaria del personal de las fuerzas nacionales.

El nuevo ente contará con un directorio de cinco miembros, gerencias, subgerencias y una unidad de auditoría interna. Su presidente tendrá rango de secretario de Estado y los otros integrantes del directorio tendrán jerarquía de subsecretarios.

Cómo se fijarán los salarios

Los responsables de las gerencias percibirán una remuneración equivalente al 65% del sueldo asignado al presidente del directorio.

Los subgerentes cobrarán el 50%, mientras que el titular de la Unidad de Auditoría Interna tendrá una remuneración equivalente a la de los gerentes.

El decreto no informa en su texto principal los montos finales, pero establece el mecanismo que se utilizará para determinarlos.

De dónde saldrá el dinero

Los gastos que demande la estructura serán cubiertos con los créditos presupuestarios asignados a la obra social.

La medida entró en vigencia este martes, con su publicación en el Boletín Oficial, y permite avanzar con la puesta en funcionamiento del organismo creado en febrero.

El Gobierno presentó la reorganización como parte de un esquema orientado a la eficiencia y la desburocratización. Sin embargo, la nueva estructura incorpora cargos jerárquicos, áreas administrativas y niveles gerenciales que deberán sostenerse con recursos públicos.

A quiénes alcanza

La obra social fue creada para concentrar la cobertura del personal de las fuerzas federales de seguridad y funcionará como un ente autárquico dentro del Ministerio de Seguridad Nacional.

La estructura operativa y las responsabilidades específicas de cada área fueron incorporadas como anexos del decreto.