Furor por River en Salta: las entradas online se agotaron en menos de 24 horas

La venta online de entradas para el partido entre River Plate y Aldosivi registró una fuerte demanda y, a menos de un día de su habilitación, todas las categorías destinadas a los hinchas del equipo de Núñez aparecen como agotadas en la plataforma Deportick.

El expendio había comenzado este domingo a las 16 para el encuentro que se disputará el viernes 17 de julio, desde las 21.45, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Qué entradas aparecen agotadas

De acuerdo con la disponibilidad exhibida este lunes en Deportick, ya no quedan localidades online para las siguientes ubicaciones:

Popular Norte River Plate

Platea Preferencial River Plate

Platea Techada River Plate

Los precios informados para el encuentro eran de $55.000 para la popular, $75.000 para la platea preferencial y $95.000 para la platea techada. También se había establecido una entrada popular para menores de hasta 11 años a $45.000.

Qué pasará con la venta presencial

Pese a que la plataforma muestra todas las categorías online sin disponibilidad, la organización había anunciado una instancia de venta presencial para los hinchas de River.

La comercialización en boleterías está prevista para el jueves 16 de julio, de 10 a 17, en la boletería Norte del estadio Martearena, ubicada sobre avenida Fernández Molinas.

Las entradas podrán abonarse en efectivo o con tarjeta de débito.

Por el momento, no se informó oficialmente si el cupo destinado a la venta física se mantendrá sin modificaciones ni si Deportick volverá a habilitar localidades.

Cuándo se realizará el canje

Quienes compraron sus entradas por internet deberán retirar los tickets físicos en la boletería Sur del estadio, sobre avenida Tavella.

Los horarios establecidos son:

Jueves 16 de julio: de 10 a 17.

de 10 a 17. Viernes 17 de julio: de 10 a 16.

No habrá venta el día del partido

La organización confirmó que el viernes 17 de julio no se venderán entradas en las boleterías del estadio.

Por ese motivo, los hinchas que todavía no consiguieron su localidad deberán seguir con atención las novedades sobre la venta presencial y una eventual reposición de tickets en la plataforma.