Central Norte fue goleado por Colón y sigue comprometido en la Primera Nacional

Fotos: Prensa Oficial de Colón

Central Norte sufrió una dura derrota al caer por 4 a 0 frente a Colón de Santa Fe, en el estadio Brigadier General Estanislao López, por la 20ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional. Con este resultado, el conjunto salteño continúa comprometido en la lucha por la permanencia y quedó a un punto de la zona de descenso.

El encuentro se presentó cuesta arriba desde el inicio para el equipo dirigido por Mario Sciacqua. A los 29 segundos de juego, Ignacio Lago abrió el marcador para el conjunto santafesino y, a los 16 minutos, volvió a convertir para ampliar la ventaja.

En el complemento, Colón mantuvo el dominio del partido y sentenció el resultado con dos goles de Bonansea, que selló el 4 a 0 definitivo.

Central Norte no logró generar situaciones de peligro y nunca encontró respuestas para revertir el desarrollo del encuentro, mientras que el conjunto local controló las acciones durante los noventa minutos.

Con esta derrota, el Cuervo permanece en los últimos puestos de la Zona A y continúa comprometido en la pelea por mantener la categoría. En la próxima fecha recibirá a Deportivo Morón en el estadio Padre Ernesto Martearena.