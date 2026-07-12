Scaloni bajó la tensión antes de enfrentar a Inglaterra: “Es un partido de fútbol, no hay más que eso”

El entrenador de la Selección argentina aseguró que la semifinal del miércoles debe vivirse únicamente como un encuentro de fútbol.
Deportes12/07/2026

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El DT del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, se refirió al próximo encuentro que disputará el equipó en semifinales, justamente contra Inglaterra, luego de aquel histórico triunfo de Argentina en el Mundial 86, con dos goles de Diego Maradona, uno de ellos con la mano (de Dios), y el otro quizá el mejor gol de la historia de los mundiales de fútbol.

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"Es un partido de fútbol, ¿eh?" El mensaje es que es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa... Y vamos a jugar contra una gran selección que tiene un gran entrenador, a quien admiro mucho, que lo aprecio... Y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso", manifestó Scaloni.

Con información de La Nueva Mañana

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