Juventud Antoniana volvió al triunfo y se afianza en la pelea por la clasificación- Fotos: Alfredo Burgos

Juventud Antoniana consiguió una importante victoria al imponerse por 3 a 1 sobre Tucumán Central en el estadio Fray Honorato Pistoia, por la 17ª fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A. Con este resultado, el equipo salteño llegó a los 22 puntos y continúa en la pelea por la clasificación al nonagonal.

El conjunto dirigido por Sergio Maza abrió el marcador sobre el final del primer tiempo gracias a Matías Vicedo, que aprovechó una de las últimas acciones de la etapa inicial para darle la ventaja al Santo antes del descanso.

En el complemento, la visita alcanzó la igualdad por intermedio de Montenegro, pero Juventud reaccionó rápidamente y volvió a ponerse en ventaja con un tanto de Fernández. Minutos más tarde, Pedro Muné sentenció el encuentro con el 3 a 1 definitivo.

Con el triunfo, Juventud volvió a hacerse fuerte como local y sumó tres puntos importantes para mantenerse en la lucha por la clasificación cuando resta una fecha para el cierre de la fase regular.