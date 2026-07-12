Gimnasia y Tiro empató con Patronato y dejó pasar la chance de meterse en zona de clasificación

El Albo igualó 1 a 1 en el estadio David Michel Torino, por la 20ª fecha de la Primera Nacional. Alejo Miro abrió el marcador para la visita y Nicolás Contín estableció la igualdad en el complemento.
Deportes12/07/2026Alfredo BurgosAlfredo Burgos

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Gimnasia y Tiro empató con Patronato y dejó pasar la chance de meterse en zona de clasificación- Fotos: Alfredo Burgos

Gimnasia y Tiro empató 1 a 1 frente a Patronato en el estadio David Michel Torino, por la 20ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El conjunto salteño sumó un punto como local, aunque no pudo aprovechar la oportunidad de ingresar a los puestos de clasificación al Reducido.

El encuentro fue parejo durante gran parte de la primera etapa. Cuando el descanso parecía llegar con el marcador en blanco, Alejo Miro abrió la cuenta para el conjunto entrerriano a los 42 minutos.

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En el complemento, el equipo dirigido por Juan Manuel Azconzábal adelantó sus líneas en busca del empate y lo consiguió a los 30 minutos por intermedio de Nicolás Contín, quien marcó el 1 a 1 definitivo.

Con este resultado, Gimnasia y Tiro continúa en la pelea por los puestos de clasificación, aunque dejó escapar una buena oportunidad de meterse entre los ocho mejores de la Zona B.

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En la próxima fecha, el Albo visitará a Almagro con el objetivo de volver al triunfo y seguir en carrera por un lugar en el Reducido.

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