La Feria Artesanal Balcarce celebra hoy sus 25 años con un gran relanzamiento

La Municipalidad de Salta invita a vecinos y turistas a participar del relanzamiento de la Feria Artesanal Balcarce, que este domingo 12 de julio celebrará sus 25 años con una jornada especial.

El encuentro reunirá a artesanos, artistas, diseñadores y hacedores culturales, con propuestas para toda la familia y una amplia programación artística que dará inicio a una nueva etapa de este tradicional espacio.

Las actividades comenzarán a las 16 con la presentación de diferentes expresiones artísticas y culturales que formarán parte de la programación especial preparada para celebrar el aniversario y el relanzamiento de la feria.

A las 17 se realizará el acto de entrega de reconocimientos por parte de la Secretaría de Cultura de la Provincia y de la Municipalidad de Salta, en homenaje al recorrido de este espacio y a su aporte al desarrollo artesanal y cultural de la ciudad.

Con más de dos décadas de historia, la Feria Artesanal y Cultural Balcarce se consolidó como un punto de encuentro entre artesanos, artistas, vecinos y turistas, promoviendo la difusión de las producciones locales y poniendo en valor el talento salteño.

En el marco de su 25.º aniversario, la feria renueva su propuesta con la incorporación de nuevos creadores y expresiones artísticas, reafirmando su compromiso con la cultura, la identidad y la economía creativa de la provincia.

Paseos Artesanales

Domingo 12 de julio: Plaza Güemes y Paseo Balcarce al 900, de 10 a 21 horas.