Con un doblete de Bellingham, Inglaterra eliminó a Noruega y espera por Argentina o Suiza

Inglaterra se clasificó este sábado a las semifinales del Mundial luego de derrotar por 2 a 1 a Noruega en un partido que comenzó cuesta arriba y que terminó resolviendo en el tramo final gracias a un doblete de Jude Bellingham.

El conjunto noruego abrió el marcador a los 36 minutos con un gol de Schjelderup y llegó al descanso con ventaja, alimentando la ilusión de meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Bellingham cambió la historia

Cuando parecía que Noruega estaba cerca de la clasificación, apareció Jude Bellingham para revertir el resultado. El mediocampista inglés igualó el encuentro en el tiempo agregado del primer tiempo (45+2') y volvió a marcar a los 93 minutos para sellar la remontada y el 2 a 1 definitivo.

La victoria confirmó el buen momento del seleccionado dirigido por Thomas Tuchel, que mantuvo su invicto y volvió a mostrar capacidad de reacción en un partido de alta exigencia.

Espera rival entre Argentina y Suiza

Con este triunfo, Inglaterra se instaló en las semifinales y ahora aguarda por el vencedor del cruce entre Argentina y Suiza, que definirá al próximo rival en la lucha por un lugar en la final del Mundial.

El seleccionado inglés llega a la próxima instancia como uno de los candidatos al título tras superar un exigente desafío frente a una Noruega que volvió a dejar una buena imagen durante el certamen.