El Registro Civil realizará operativos en Rivadavia Banda Sur y Capital

Continuando con las actividades que impulsa la Subsecretaría del Registro Civil, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno y Justicia, su titular, Fernanda Ubiergo, informó que desde el próximo lunes 6 hasta el miércoles 8 de julio se realizarán operativos en el municipio de Rivadavia Banda Sur y en distintos barrios de la Capital.

Rivadavia Banda Sur

El lunes 6 el móvil atenderá en el municipio de Rivadavia Banda Sur; el martes 7 de julio se trasladará a la localidad de Santa Rosa y finalizará el miércoles 8 en La Unión. Ambas localidades pertenecen al mencionado municipio.

A partir de las 9 de la mañana se entregarán 120 turnos por orden de llegada para ser atendidos durante la jornada.

Capital

En tanto, en la ciudad de Salta se desarrollarán operativos con valijas digitales. Las actividades comenzarán el lunes 6 en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Bicentenario, ubicado en la intersección de Los Alpes y Veteranos de Malvinas.

Posteriormente, el miércoles 8 de julio, el operativo se realizará en la cancha El Cabildo del barrio La Angostura, situada sobre avenida Delgadillo y 7 de Noviembre.

En ambos operativos, la atención iniciará a las 9 de la mañana y se entregarán 70 números para la atención hasta las 13 horas.

En todos los operativos, los interesados podrán realizar trámites de DNI, actualizaciones de menores y mayores, cambios de domicilio, nuevos ejemplares y pasaportes.

Costos y medios de pago

Desde principios de marzo, los valores de los trámites de identificación fueron actualizados por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Los nuevos montos son los siguientes: el trámite regular del DNI tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés, $200.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con la ANSES, al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente mediante tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales.

Asimismo, se informa que tanto los DNI como los pasaportes, en sus modalidades regular y exprés, están registrando demoras en la entrega. En el caso del DNI, el plazo ronda los 90 días, mientras que para el pasaporte el tiempo estimado es de 15 días hábiles.

Por este motivo, se recomienda a quienes necesiten gestionar ambos documentos que tengan en cuenta estos plazos, ya que se han registrado numerosos reclamos vinculados con las demoras en la entrega de algunos ejemplares.