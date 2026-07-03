San Lorenzo abre el debate público sobre un nuevo proyecto de logística y oficinas

La Municipalidad de San Lorenzo convocó a una audiencia pública para tratar el Estudio de Impacto Ambiental y Social del proyecto de logística y oficinas comerciales denominado Green Park Storage.

La convocatoria fue oficializada mediante la Resolución N° 07/2026 del secretario de Gobierno, en el marco del Expediente Municipal N° 246/2025 y del expediente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable N° 0090227-162174/25, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley Provincial N° 7.070.

La audiencia pública se realizará el viernes 31 de julio de 2026, a las 8:30, en el Salón Municipal ubicado sobre avenida San Martín 1850, en Villa San Lorenzo.

Desde el municipio informaron que podrán participar todas las personas humanas o jurídicas que acrediten un interés legítimo en la temática a tratar, con el objetivo de conocer y expresar opiniones sobre el impacto ambiental y social del emprendimiento proyectado.

Asimismo, se indicó que el expediente administrativo y el Estudio de Impacto Ambiental y Social podrán consultarse hasta el miércoles 29 de julio, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12, en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de San Lorenzo.