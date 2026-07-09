El mundo se rinde ante la Argentina de Messi

Los grandes medios internacionales coincidieron en un concepto: la reacción del equipo de Lionel Scaloni fue una de las historias más impactantes del campeonato y volvió a tener a Lionel Messi como protagonista absoluto.

El diario francés L'Équipe, uno de los medios deportivos más prestigiosos del mundo, abrió su cobertura con un título contundente: "Los Milagros del Nilo", destacando la capacidad del campeón del mundo para sobrevivir cuando parecía eliminado y la influencia decisiva de Messi en la remontada.

En España, AS eligió una frase cargada de simbolismo para ilustrar la actuación del capitán argentino: "Viven", mientras que Mundo Deportivo tituló: Faraón Messi, y calificó el encuentro como "un partido para la historia", resaltando que tuvo "goles, penales, polémica y una remontada en el último suspiro". Para Sport el concepto fue: "Messi lidera una épica remontada, Otro Milagro".

Desde Portugal, A Bola habló de "Lágrimas en Atlanta" y destacó la emoción de Messi tras el pitazo final, recordando que el capitán falló un penal, entregó una asistencia decisiva y marcó el gol del empate antes del tanto de Enzo Fernández que selló la clasificación.

En Italia, La Gazzetta dello Sport tituló: "Éxtasis Messi" y puso el foco en la personalidad del equipo argentino y en la reacción de su capitán, describiendo una "remontada sensacional" encabezada por un Messi determinante con un gol y una asistencia. Corriere dello Sport, también de Italia, recurrió a una frase en inglés: "Oh my God". Y define a Messi como MaraLeo.

La prensa británica tampoco quedó al margen. The Guardian describió el encuentro como una remontada extraordinaria, recordó que Argentina estuvo al borde de la eliminación y señaló que el ingreso a los últimos quince minutos cambió por completo el rumbo del partido gracias al liderazgo de Messi.

Por su parte, Reuters destacó que la Selección evitó una eliminación que parecía inevitable y remarcó que, pese al penal desperdiciado, Messi volvió a convertirse en el líder futbolístico y emocional del equipo con una asistencia y un gol decisivos.

Incluso The Wall Street Journal eligió un enfoque que resume el dramatismo vivido en Atlanta al titular que trece minutos salvaron a Lionel Messi de un desastre mundialista, en referencia al lapso en el que Argentina pasó de un 0-2 a un inolvidable 3-2.

Mientras tanto, en las redes sociales y foros futboleros de todo el mundo, miles de aficionados coincidieron en señalar que la actuación de Messi después del penal errado fue propia de las grandes leyendas y que la remontada argentina ya ocupa un lugar entre los partidos más memorables de la historia reciente de los Mundiales.

Con el pase a los cuartos de final asegurado y un Lionel Messi que continúa batiendo récords, la Selección argentina volvió a instalarse en el centro de la escena mundial. El campeón sigue con vida y, una vez más, el planeta entero habla de la Albiceleste.