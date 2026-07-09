El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, firmó este jueves un decreto para convocar a elecciones legislativas el próximo 28 de noviembre, una votación que, de concretarse, pondrá fin a casi dos décadas sin renovación parlamentaria en los Territorios Palestinos.
Palestina tendrá elecciones legisltativas después de casi 20 años
El Mundo09/07/2026
El presidente palestino , Mahmud Abbas, firmó un decreto que fija los comicios para el 28 de noviembre. Serán las primeras elecciones legislativas desde 2006.
"El decreto presidencial llama al pueblo palestino en Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza a participar en elecciones legislativas libres y directas para elegir a los miembros del Consejo Legislativo Palestino en la fecha fijada", informó la agencia oficial de noticias Wafa, citando el texto del decreto.
Un Parlamento que no sesiona desde 2007
El Consejo Legislativo Palestino, órgano parlamentario de la Autoridad Palestina, no volvió a reunirse desde 2007, cuando la crisis política interna derivó en la división administrativa entre Cisjordania y la Franja de Gaza.
La convocatoria a las urnas forma parte de las reformas institucionales reclamadas desde hace años por la comunidad internacional, principal sostén financiero de la Autoridad Palestina.
Semanas atrás, en junio, Abbas también había firmado un decreto para convocar a elecciones presidenciales durante 2027, con el objetivo de reactivar el calendario democrático palestino.
La victoria de Hamás que cambió el escenario político
Las últimas elecciones legislativas palestinas se celebraron en 2006 y terminaron con un resultado inesperado: Hamás obtuvo la mayoría parlamentaria y derrotó al movimiento Al Fatah, encabezado por Mahmud Abbas.
Ese triunfo profundizó las diferencias entre ambas fuerzas políticas y desembocó, un año más tarde, en la toma del control de la Franja de Gaza por parte del grupo islamista.
Además, la victoria electoral de Hamás provocó la suspensión de buena parte de la ayuda internacional destinada a las autoridades palestinas y aceleró el enfrentamiento entre ambas facciones, que terminó con la separación política y administrativa de los Territorios Palestinos Ocupados.
El antecedente de las elecciones suspendidas en 2021
No es la primera vez que Abbas anuncia una convocatoria electoral en los últimos años. En 2021, el mandatario informó que se realizarían elecciones presidenciales, legislativas y para el Consejo Nacional Palestino, aunque finalmente decidió suspender el proceso.
En aquella oportunidad justificó la medida al sostener que Israel impedía el desarrollo de la votación en Jerusalén. "Hemos decidido posponer las elecciones hasta que se obtenga la aprobación para celebrarlas en la ciudad de Jerusalén", dijo el presidente de la autoridad palestina en esa oportunidad.
Sin embargo, dirigentes opositores interpretaron la decisión como una estrategia para evitar una posible derrota frente a Hamás, en un contexto de fuertes divisiones internas dentro de Al Fatah, que llegaba fragmentado con varias listas rivales.
Mahmud Abbas, de 90 años, ganó las elecciones presidenciales de 2005 para un mandato de cuatro años, que en teoría debía concluir en 2009. No obstante, ese mandato fue prorrogado y desde entonces el dirigente continuó gobernando mediante decretos ejecutivos, una situación que recibió cuestionamientos tanto dentro de los Territorios Palestinos como por parte de distintos actores de la comunidad internacional.
Ámbito
Te puede interesar
Los termómetros superaron este jueves los 42 ºC en amplias zonas de España, con la mayor parte del territorio bajo aviso por temperaturas muy elevadas.
La ofensiva aérea de Kiev golpeó instalaciones energéticas y llevó a colas de varios días, cupos de compra y límites de venta en decenas de regiones.
Los toros de la ganadería Victoriano del Río completaron un rápido recorrido de 2 minutos y 22 segundos. Un ciudadano estadounidense sufrió una cornada y otras 14 personas fueron atendidas por diferentes lesiones.
Irán intensifica su ofensiva y ataca Qatar, Kuwait y Bahréin tras nuevos bombardeos de EE.UU.El Mundo09/07/2026
La escalada en Medio Oriente suma un nuevo capítulo con represalias iraníes contra bases y objetivos vinculados a Estados Unidos en el Golfo. Los ataques estadounidenses dejaron al menos 14 muertos en Irán.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sorprendió al introducir una referencia futbolera que rápidamente captó la atención.
El debate solicitado por Cuba fue respaldado por 136 votos a favor, 9 en contra (entre ellos Argentina) y 30 abstenciones.
Lo más visto
Banco Macro: cómo será el plan para refinanciar deudas de empleados públicos
Ivana ChañiSalta08/07/2026
La línea tendrá tasas especiales según el nivel de mora y alcanzará a empleados provinciales y municipales, incluso si cobran en otros bancos.
Refuerzan el cordón sanitario del río Arenales para prevenir enfermedades hidrotransmisiblesSalud08/07/2026
La planificación está basada en el cordón sanitario de la cuenca del río Arias-Arenales. El trabajo conjunto fortalecerá la vigilancia epidemiológica, la educación ambiental en las comunidades comprendidas en la subcuenca y el monitoreo de la calidad del agua.
El dispositivo inició a las 7 de la mañana. El desfile se llevará este jueves desde las 10.30 en la avenida Independencia, donde habrá cortes y/o despejes en ambas manos.
El Concejo Deliberante capitalino aprobó que propietarios, inquilinos o personas autorizadas puedan estacionar en su propio garaje sin percibir multas.
Los ediles aprobaron un proyecto de declaración para solicitar a los legisladores nacionales por la provincia que impulsen la medida.