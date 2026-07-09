Palestina tendrá elecciones legisltativas después de casi 20 años

La convocatoria a las urnas forma parte de las reformas institucionales reclamadas desde hace años por la comunidad internacional, principal sostén financiero de la Autoridad Palestina.

Semanas atrás, en junio, Abbas también había firmado un decreto para convocar a elecciones presidenciales durante 2027, con el objetivo de reactivar el calendario democrático palestino.

Las últimas elecciones legislativas palestinas se celebraron en 2006 y terminaron con un resultado inesperado: Hamás obtuvo la mayoría parlamentaria y derrotó al movimiento Al Fatah, encabezado por Mahmud Abbas.

Ese triunfo profundizó las diferencias entre ambas fuerzas políticas y desembocó, un año más tarde, en la toma del control de la Franja de Gaza por parte del grupo islamista.

Además, la victoria electoral de Hamás provocó la suspensión de buena parte de la ayuda internacional destinada a las autoridades palestinas y aceleró el enfrentamiento entre ambas facciones, que terminó con la separación política y administrativa de los Territorios Palestinos Ocupados.

El antecedente de las elecciones suspendidas en 2021

No es la primera vez que Abbas anuncia una convocatoria electoral en los últimos años. En 2021, el mandatario informó que se realizarían elecciones presidenciales, legislativas y para el Consejo Nacional Palestino, aunque finalmente decidió suspender el proceso.

En aquella oportunidad justificó la medida al sostener que Israel impedía el desarrollo de la votación en Jerusalén. "Hemos decidido posponer las elecciones hasta que se obtenga la aprobación para celebrarlas en la ciudad de Jerusalén", dijo el presidente de la autoridad palestina en esa oportunidad.

Sin embargo, dirigentes opositores interpretaron la decisión como una estrategia para evitar una posible derrota frente a Hamás, en un contexto de fuertes divisiones internas dentro de Al Fatah, que llegaba fragmentado con varias listas rivales.

Mahmud Abbas, de 90 años, ganó las elecciones presidenciales de 2005 para un mandato de cuatro años, que en teoría debía concluir en 2009. No obstante, ese mandato fue prorrogado y desde entonces el dirigente continuó gobernando mediante decretos ejecutivos, una situación que recibió cuestionamientos tanto dentro de los Territorios Palestinos como por parte de distintos actores de la comunidad internacional.

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