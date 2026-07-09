San Fermín: un corneado y 15 heridos en el tercer encierro de las fiestas

El tercer encierro de los Sanfermines dejó un saldo de 15 personas atendidas, entre ellas un ciudadano estadounidense que sufrió una cornada durante la carrera. Los toros de la ganadería Victoriano del Río protagonizaron un recorrido muy veloz, completando el trayecto por las calles de Pamplona en apenas 2 minutos y 22 segundos, con múltiples caídas que elevaron el riesgo para los corredores.

La manada avanzó a gran velocidad y se dividió en distintos tramos del recorrido, lo que permitió que varios mozos corrieran muy cerca de los animales, aunque también provocó numerosos accidentes. El herido de mayor gravedad fue corneado en el tramo de Telefónica, mientras que el resto de las asistencias correspondieron a contusiones y golpes sufridos en diferentes sectores del recorrido.